https://crimea.ria.ru/20241225/chetyre-cheloveka-pogibli-pri-udare-vsu-po-lgovu-v-kurskoy-oblasti-1142907427.html

Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Льгову в Курской области

Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Льгову в Курской области - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Льгову в Курской области

Четыре человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела со стороны ВСУ города Льгов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T13:22

2024-12-25T13:22

2024-12-25T13:24

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

александр хинштейн

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела со стороны ВСУ города Льгов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Утром в среду ВСУ обстреляли гражданские объекты и инфраструктуру Льгова.По его информации, серьезные повреждения получили жилой 5-этажный дом, и два одноэтажных дома, а также отдельно стоящий салон красоты. В соседних жилых домах взрывной волной выбило стекла, повреждено не менее 12 автомобилей. Кроме того, разрушен участок газопровода. Сейчас в городе развернут оперативный штаб правительства Курской области. Жителей поврежденных домов эвакуируют, они обеспечиваются всем необходимым. Подачу газа и электричества в поврежденные дома временно прекращена, работают аварийные бригады. Также в ближайшее время обещают закрыть тепловой контур в домах, где взрывами повыбивало окна. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:59 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и пятью регионами РоссииПятеро взрослых и ребенок погибли при ударе ВСУ по Рыльску – Хинштейн Новости Мелитополя: центральный рынок города атаковали украинские дроны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, александр хинштейн, обстрелы всу, происшествия, новости, россия