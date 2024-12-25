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Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Льгову в Курской области - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Льгову в Курской области
Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Льгову в Курской области - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Льгову в Курской области
Четыре человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела со стороны ВСУ города Льгов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T13:22
2024-12-25T13:24
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
александр хинштейн
обстрелы всу
происшествия
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела со стороны ВСУ города Льгов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Утром в среду ВСУ обстреляли гражданские объекты и инфраструктуру Льгова.По его информации, серьезные повреждения получили жилой 5-этажный дом, и два одноэтажных дома, а также отдельно стоящий салон красоты. В соседних жилых домах взрывной волной выбило стекла, повреждено не менее 12 автомобилей. Кроме того, разрушен участок газопровода. Сейчас в городе развернут оперативный штаб правительства Курской области. Жителей поврежденных домов эвакуируют, они обеспечиваются всем необходимым. Подачу газа и электричества в поврежденные дома временно прекращена, работают аварийные бригады. Также в ближайшее время обещают закрыть тепловой контур в домах, где взрывами повыбивало окна. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:59 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и пятью регионами РоссииПятеро взрослых и ребенок погибли при ударе ВСУ по Рыльску – Хинштейн Новости Мелитополя: центральный рынок города атаковали украинские дроны
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, александр хинштейн, обстрелы всу, происшествия, новости, россия
Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Льгову в Курской области

Четыре человека погибли и пятеро ранены при ударе ВСУ по Льгову в Курской области

13:22 25.12.2024 (обновлено: 13:24 25.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Четыре человека погибли и пятеро ранены в результате обстрела со стороны ВСУ города Льгов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Утром в среду ВСУ обстреляли гражданские объекты и инфраструктуру Льгова.

"По предварительной информации, в результате варварского обстрела со стороны ВСУ мирного Льгова погибли три человека, еще один позднее скончался в больнице. Госпитализированы пять пострадавших, в том числе одна женщина - в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его информации, серьезные повреждения получили жилой 5-этажный дом, и два одноэтажных дома, а также отдельно стоящий салон красоты. В соседних жилых домах взрывной волной выбило стекла, повреждено не менее 12 автомобилей. Кроме того, разрушен участок газопровода.
Сейчас в городе развернут оперативный штаб правительства Курской области. Жителей поврежденных домов эвакуируют, они обеспечиваются всем необходимым.
Подачу газа и электричества в поврежденные дома временно прекращена, работают аварийные бригады. Также в ближайшее время обещают закрыть тепловой контур в домах, где взрывами повыбивало окна.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУАлександр ХинштейнОбстрелы ВСУПроисшествияНовостиРоссия
 
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