https://crimea.ria.ru/20241224/novosti-melitopolya-tsentralnyy-rynok-goroda-atakovali-ukrainskie-drony-1142872640.html

Новости Мелитополя: центральный рынок города атаковали украинские дроны

Новости Мелитополя: центральный рынок города атаковали украинские дроны - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Новости Мелитополя: центральный рынок города атаковали украинские дроны

Ночью в Мелитополе ВСУ пытались атаковать центр города реактивными БПЛА самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области РИА Новости Крым, 24.12.2024

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2024-12-24T10:00

россия

новости

мелитополь

запорожская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Ночью в Мелитополе ВСУ пытались атаковать центр города реактивными БПЛА самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Пострадавших в результате удара нет, уточнил губернатор.19 декабря украинский беспилотник атаковал здание администрации в центре города Васильевка. БПЛА попал по гражданскому автомобилю, никто не пострадал. За сутки до этого над Запорожской областью были сбиты четыре ракеты Storm Shadow. Одной ракетой враг пытался атаковать Бердянск, еще три были нацелены на город Токмак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники сбили над КрымомВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области Ударом БПЛА ранены шестеро спасателей при тушении пожара в Токмаке

россия

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, мелитополь, запорожская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, евгений балицкий