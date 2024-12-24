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Новости Мелитополя: центральный рынок города атаковали украинские дроны - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Новости Мелитополя: центральный рынок города атаковали украинские дроны
Новости Мелитополя: центральный рынок города атаковали украинские дроны - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Новости Мелитополя: центральный рынок города атаковали украинские дроны
Ночью в Мелитополе ВСУ пытались атаковать центр города реактивными БПЛА самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T10:00
2024-12-24T10:00
россия
новости
мелитополь
запорожская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Ночью в Мелитополе ВСУ пытались атаковать центр города реактивными БПЛА самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Пострадавших в результате удара нет, уточнил губернатор.19 декабря украинский беспилотник атаковал здание администрации в центре города Васильевка. БПЛА попал по гражданскому автомобилю, никто не пострадал. За сутки до этого над Запорожской областью были сбиты четыре ракеты Storm Shadow. Одной ракетой враг пытался атаковать Бердянск, еще три были нацелены на город Токмак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские беспилотники сбили над КрымомВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области Ударом БПЛА ранены шестеро спасателей при тушении пожара в Токмаке
россия
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россия, новости, мелитополь, запорожская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, евгений балицкий
Новости Мелитополя: центральный рынок города атаковали украинские дроны

В Мелитополе украинские БПЛА атаковали центральный рынок

10:00 24.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Ночью в Мелитополе ВСУ пытались атаковать центр города реактивными БПЛА самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Всего было шесть атак, пять БПЛА сбиты на подлете к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора. Осколками одного БПЛА повреждена кровля здания Центрального рынка", - написал он.
Пострадавших в результате удара нет, уточнил губернатор.
19 декабря украинский беспилотник атаковал здание администрации в центре города Васильевка. БПЛА попал по гражданскому автомобилю, никто не пострадал. За сутки до этого над Запорожской областью были сбиты четыре ракеты Storm Shadow. Одной ракетой враг пытался атаковать Бердянск, еще три были нацелены на город Токмак.
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РоссияНовостиМелитопольЗапорожская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУЕвгений Балицкий
 
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