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Украинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в Крыму - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Украинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в Крыму
Украинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в Крыму - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Украинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в Крыму
Суд приговорил к 22 годам лишения свободы агента военной разведки Украины, который по заданию Киева взорвал в Крыму железнодорожное полотно и планировал... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T17:52
2024-12-24T18:08
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железная дорога
происшествия
суд
приговор
терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 22 годам лишения свободы агента военной разведки Украины, который по заданию Киева взорвал в Крыму железнодорожное полотно и планировал совершить еще ряд терактов на полуострове. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.По данным следствия, мужчину завербовал сотрудник главного управления разведки минобороны Украины в апреле 2022 года в Запорожье. Злоумышленник прошел курс обучения по подготовке и совершению терактов, изготовлению самодельных взрывных устройств, обращению с огнестрельным оружием, овладел навыками конспирации. После этого он переехал в Крым на постоянное место жительства.Весной 2023 года диверсант по заданию спецслужбы противника изготовил самодельные взрывные устройства из изъятых из тайников компонентов и определил два подходящих объекта для совершения теракта.Злоумышленник разместил два СВУ под железнодорожным полотном и совершил взрывы во время прохождения по путям грузовых железнодорожных поездов.Осенью того же года фигурант решил изготовить еще четыре самодельных взрывных устройства, чтобы снова подорвать железнодорожные пути, а также топливный склад. Однако совершить новые теракты мужчина не успел – его задержали правоохранители.Также он обязан выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, крым, железная дорога, происшествия, суд, приговор, терроризм
Украинский диверсант получил 22 года тюрьмы и колонии за теракты в Крыму

За подрывы ж/д полотна в Крыму украинский диверсант приговорен к 22 годам лишения свободы

17:52 24.12.2024 (обновлено: 18:08 24.12.2024)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Суд приговорил к 22 годам лишения свободы агента военной разведки Украины, который по заданию Киева взорвал в Крыму железнодорожное полотно и планировал совершить еще ряд терактов на полуострове. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.
По данным следствия, мужчину завербовал сотрудник главного управления разведки минобороны Украины в апреле 2022 года в Запорожье. Злоумышленник прошел курс обучения по подготовке и совершению терактов, изготовлению самодельных взрывных устройств, обращению с огнестрельным оружием, овладел навыками конспирации. После этого он переехал в Крым на постоянное место жительства.
Весной 2023 года диверсант по заданию спецслужбы противника изготовил самодельные взрывные устройства из изъятых из тайников компонентов и определил два подходящих объекта для совершения теракта.
Злоумышленник разместил два СВУ под железнодорожным полотном и совершил взрывы во время прохождения по путям грузовых железнодорожных поездов.
Осенью того же года фигурант решил изготовить еще четыре самодельных взрывных устройства, чтобы снова подорвать железнодорожные пути, а также топливный склад. Однако совершить новые теракты мужчина не успел – его задержали правоохранители.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части срока лишения свободы – в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Также он обязан выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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