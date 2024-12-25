https://crimea.ria.ru/20241225/rozhdestvo-v-bunkerakh-v-frg-nazvali-posledstviyakh-pobedy-partii-voyny-1142895903.html

Рождество в бункерах: в ФРГ назвали последствиях победы "партии войны"

Рождество в бункерах: в ФРГ назвали последствиях победы "партии войны" - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Рождество в бункерах: в ФРГ назвали последствиях победы "партии войны"

Победа сторонников войны с Россией на парламентских выборах в Германии приведет к тому, что немцы будут сидеть в бункерах, а их близкие – гибнуть на фронте. Об... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T07:43

2024-12-25T07:43

2024-12-25T07:53

бундестаг

германия

выборы

политика

мнения

в мире

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Победа сторонников войны с Россией на парламентских выборах в Германии приведет к тому, что немцы будут сидеть в бункерах, а их близкие – гибнуть на фронте. Об этом заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Карстен Хильзе во время выступления в немецком парламенте.По словам Хильзе, победа "партии войны" приведет к тому, что к следующему Рождеству жители ФРГ будут прятаться в бомбоубежищах, а их родных будут привозить с фронта "в цинковых гробах с переломанными костями".Бундестаг 16 декабря вынес вотум недоверия правительству канцлера Олафа Шольца, тем самым открыв дорогу к роспуску парламента и досрочным выборам.Досрочные выборы в парламент могут пройти до конца марта 2025 года.По мнению экспертов, больше всего шансов на победу имеет Христианско-демократический союз, который, согласно соцопросам, поддерживают около трети избирателей Германии. С большой долей вероятности новым канцлером станет лидер ХДС Фридрих Мерц – сторонник усиления военной и финансовой поддержки Украины, который в том числе настаивает на передаче киевскому режиму крылатых ракет Taurus.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил РоссииНовая ядерная доктрина РФ исключает победу над ней на поле боя - Нарышкин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бундестаг, германия, выборы, политика, мнения, в мире, поставки западного оружия украине