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Рождество в бункерах: в ФРГ назвали последствиях победы "партии войны"
Рождество в бункерах: в ФРГ назвали последствиях победы "партии войны" - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Рождество в бункерах: в ФРГ назвали последствиях победы "партии войны"
Победа сторонников войны с Россией на парламентских выборах в Германии приведет к тому, что немцы будут сидеть в бункерах, а их близкие – гибнуть на фронте. Об... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T07:43
2024-12-25T07:43
2024-12-25T07:53
бундестаг
германия
выборы
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Победа сторонников войны с Россией на парламентских выборах в Германии приведет к тому, что немцы будут сидеть в бункерах, а их близкие – гибнуть на фронте. Об этом заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Карстен Хильзе во время выступления в немецком парламенте.По словам Хильзе, победа "партии войны" приведет к тому, что к следующему Рождеству жители ФРГ будут прятаться в бомбоубежищах, а их родных будут привозить с фронта "в цинковых гробах с переломанными костями".Бундестаг 16 декабря вынес вотум недоверия правительству канцлера Олафа Шольца, тем самым открыв дорогу к роспуску парламента и досрочным выборам.Досрочные выборы в парламент могут пройти до конца марта 2025 года.По мнению экспертов, больше всего шансов на победу имеет Христианско-демократический союз, который, согласно соцопросам, поддерживают около трети избирателей Германии. С большой долей вероятности новым канцлером станет лидер ХДС Фридрих Мерц – сторонник усиления военной и финансовой поддержки Украины, который в том числе настаивает на передаче киевскому режиму крылатых ракет Taurus.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил РоссииНовая ядерная доктрина РФ исключает победу над ней на поле боя - Нарышкин
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бундестаг, германия, выборы, политика, мнения, в мире, поставки западного оружия украине
Рождество в бункерах: в ФРГ назвали последствиях победы "партии войны"
Немцы окажутся в бункерах в случае победы поджигателей войны на выборах в ФРГ – мнение
07:43 25.12.2024 (обновлено: 07:53 25.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Победа сторонников войны с Россией на парламентских выборах в Германии приведет к тому, что немцы будут сидеть в бункерах, а их близкие – гибнуть на фронте. Об этом заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Карстен Хильзе во время выступления в немецком парламенте.
"Дорогие граждане, скоро Рождество. Однако, если вы проголосуете за одну из партий-поджигателей войны на следующих выборах, это может быть ваше последнее Рождество", – цитирует политика РИА Новости.
По словам Хильзе, победа "партии войны" приведет к тому, что к следующему Рождеству жители ФРГ будут прятаться в бомбоубежищах, а их родных будут привозить с фронта "в цинковых гробах с переломанными костями".
"Поджигатели войны тоже будут сидеть в бункерах, но с шампанским и икрой. Им не нужно идти на войну. Их детям не нужно идти на войну! Это вашим детям придется идти на войну!" – заявил парламентарий.
Бундестаг
16 декабря вынес вотум недоверия правительству канцлера Олафа Шольца, тем самым открыв дорогу к роспуску парламента и досрочным выборам.
Досрочные выборы в парламент могут пройти до конца марта 2025 года.
По мнению экспертов, больше всего шансов на победу имеет Христианско-демократический союз, который, согласно соцопросам, поддерживают около трети избирателей Германии. С большой долей вероятности новым канцлером станет лидер ХДС Фридрих Мерц – сторонник усиления военной и финансовой поддержки Украины, который в том числе настаивает на передаче киевскому режиму крылатых ракет Taurus.
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