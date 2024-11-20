https://crimea.ria.ru/20241120/novaya-yadernaya-doktrina-rf-isklyuchaet-pobedu-nad-ney-na-pole-boya---naryshkin-1141992227.html

Новая ядерная доктрина РФ исключает победу над ней на поле боя - Нарышкин

Новая ядерная доктрина РФ исключает победу над ней на поле боя - Нарышкин - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Новая ядерная доктрина РФ исключает победу над ней на поле боя - Нарышкин

Расширение перечня оснований применения Россией ядерного оружия фактически исключает возможность победы над ВС РФ на поле боя. Об этом заявил директор Службы... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T11:23

2024-11-20T11:23

2024-11-20T11:39

ядерная доктрина

ядерное сдерживание

россия

служба внешней разведки (свр)

сергей нарышкин

нато

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Расширение перечня оснований применения Россией ядерного оружия фактически исключает возможность победы над ВС РФ на поле боя. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу "Национальная оборона". Он отметил, что заявление президента Владимира Путина о внесении изменений в "Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания" было встречено Западом настороженно. По его словам, Запад вынужден признать серьезность намерений России и то, что президент будет "твердо отстаивать коренные интересы страны всеми имеющимися средствами". И это сужает для Вашингтона и Брюсселя пространство для маневра, отметил Нарышкин. "Попытки отдельных натовских союзников участвовать в обеспечении возможных дальнобойных ударов западным оружием вглубь российской территории не останутся безнаказанными", - подчеркнул директор СВР.Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Подробнее здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На что готов пойти Запад ради нанесения поражения РоссииКогда Россия может применить ядерное оружие – ответ КремляУкраине разрешили бить вглубь России: какими могут быть последствия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ядерная доктрина, ядерное сдерживание, россия, служба внешней разведки (свр), сергей нарышкин, нато, новости