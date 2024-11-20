Новая ядерная доктрина РФ исключает победу над ней на поле боя - Нарышкин
Новая ядерная доктрина России исключает победу над ВС РФ на поле боя - Нарышкин
11:23 20.11.2024 (обновлено: 11:39 20.11.2024)
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Расширение перечня оснований применения Россией ядерного оружия фактически исключает возможность победы над ВС РФ на поле боя. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу "Национальная оборона".
Он отметил, что заявление президента Владимира Путина о внесении изменений в "Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания" было встречено Западом настороженно.
"Там понимают, что объявленные Владимиром Владимировичем Путиным корректировки во многом обесценивают усилия США и НАТО по нанесению нашей стране "стратегического поражения", а планируемое расширение перечня оснований применения ядерного оружия фактически исключает возможность победы над Вооруженными силами России на поле боя", - сказал глава СВР.
По его словам, Запад вынужден признать серьезность намерений России и то, что президент будет "твердо отстаивать коренные интересы страны всеми имеющимися средствами". И это сужает для Вашингтона и Брюсселя пространство для маневра, отметил Нарышкин.
"Попытки отдельных натовских союзников участвовать в обеспечении возможных дальнобойных ударов западным оружием вглубь российской территории не останутся безнаказанными", - подчеркнул директор СВР.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Подробнее здесь >>
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