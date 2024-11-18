Украине разрешили бить вглубь России: какими могут быть последствия
Удары вглубь РФ поставят под угрозу существование украинской государственности – эксперт
© APЗапуск американской ракеты ATACMS
© AP
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Санкционированные США и их союзниками удары натовским оружием вглубь территории России ставят под угрозу существование украинской государственности. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог, член Общественной палаты России Александр Асафов.
"На эту тему (последствий решения об ударах – ред.) рассуждений уже достаточно много. Есть суждения о том, что теперь появляется вероятность применения ядерного вооружения в определенных ситуациях. Но я склонен согласиться с высказыванием одного из наших политиков, что подобное решение ставит под угрозу существование украинской государственности", – сказал эксперт.
Говоря о мотивах такого решения, Асафов, отметил, что президент США Джо Байден таким образом пытается показать, что он все еще обладает политической субъектностью и до окончания своего срока полномочий продолжает курс на поддержку Украины.
Кроме того, указывая, что решение принято в связи с якобы нахождением военных КНДР в Курской области, администрация США стремится надавить на потенциальных союзников России и показать, что любая помощь Москве может привести к эскалации, считает политолог.
Также Джо Байден и его окружение данным решением ставит в неприятную позицию новую американскую администрацию во главе с Дональдом Трампом, который на данном этапе выступает за скорейшее урегулирование, добавил эксперт.
"Ему (Трампу – ред.) предстоит либо отменять эти решения, либо с ними солидаризироваться. Но в любом случае его усилия по формированию потенциального комитета и громкие заявления его и его окружения по поводу немедленного прекращения украинского кризиса теряют яркость на фоне такого решения, и он получает соответствующий репутационный ущерб", - пояснил Асафов.
Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила накануне New York Times. По данным французских СМИ, Франция и Великобритания вслед за США также разрешили Украине бить по территории России своим дальнобойным вооружением.
Ранее в Пентагоне заявляли, что удары ВСУ вглубь РФ американским оружием навредят Вашингтону.
Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что страны НАТО тем самым обсуждают не разрешение Киеву наносить удары по РФ, а принятие решения о прямом участии Альянса в военном конфликте. Если это решение будет принято, то Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз, предупредил глава российского государства.
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