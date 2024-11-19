https://crimea.ria.ru/20241119/putin-utverdil-obnovlennuyu-yadernuyu-doktrinu-rossii-1141963405.html

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России – главное

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России – главное - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России – главное

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Документ опубликован на портале... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T11:21

2024-11-19T11:21

2024-11-19T11:43

владимир путин (политик)

ядерное оружие

основы государственной политики рф в области ядерного сдерживания

ядерное сдерживание

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения.Ядерное сдерживание осуществляется также в отношении стран, которые предоставляют контролируемую территорию, воздушное и морское пространство и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против РФ.Агрессия против РФ или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или союзников оружия массового поражения.Документом также определены условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Это может произойти при поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ или ее союзников, а также при воздействии противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил.Кроме того, ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, если эта агрессия создает критическую угрозу их суверенитету и территориальной целостности. Массированный старт самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет или беспилотников и пересечение ими госграницы РФ также является основанием для применения ЯО.Решение о применении ядерного оружия принимает президент России. При необходимости он может проинформировать о готовности или о факте применения ЯО руководство других стран или международных организаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), ядерное оружие, основы государственной политики рф в области ядерного сдерживания, ядерное сдерживание, новости, в мире, безопасность, россия