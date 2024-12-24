https://crimea.ria.ru/20241224/krym-vsegda-byl-i-budet-rossiyskim--deputat-evroparlamenta-1142884747.html

Крым всегда был и будет российским – депутат Европарламента

Крым всегда был и будет российским – депутат Европарламента - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Крым всегда был и будет российским – депутат Европарламента

Крым всегда был российским и навсегда им останется, независимо от того, как к этому относятся в США и Евросоюзе. Об этом с трибуны Европарламента заявил... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T17:02

2024-12-24T17:02

2024-12-24T17:02

радио "спутник в крыму"

крым

политика

европарламент

европа

россия

петр волгин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Крым всегда был российским и навсегда им останется, независимо от того, как к этому относятся в США и Евросоюзе. Об этом с трибуны Европарламента заявил болгарский политик, евродепутат, автор журнала "А-Спекто" Петр Волгин, рассказавший в эфире радио "Спутник в Крыму" о том, как сегодня в Европе воспринимают полуостров.Политик в ходе своего выступления напомнил евродепутатам, что Крым стал российским в 1783 году при Екатерине Великой и с тех пор оставался таковым. Даже после того, как председатель Совета министров СССР Никита Хрущев в 1954 году передал полуостров Украинской ССР, большинство жителей Крыма чувствовали себя русскими.Поэтому совершенно естественно, что после госпереворота в Киеве в 2014 году большинство крымчан на референдуме проголосовали за то, чтобы стать частью России.Как отметил евродепутат, большинство его коллег, независимо от партийной принадлежности, все еще охвачены русофобией – иногда проплаченной, но зачастую и совершенно искренней. При упоминании России и всего, что с ней связано, у них начинается истерика, а при упоминании Украины или Владимира Зеленского – "бестолковая радость", рассказал он.В то же время, по словам Волгина, в Европарламенте есть представители различных стран и партий, которые тоже не боятся говорить правду о России и о конфликте на Украине, хотя на данный момент их меньшинство. Как правило, на таких политиков вешают клише "агента Кремля", констатировал он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Турция не признает КрымБританский лорд дал неожиданный ответ на вопрос "чей Крым?"Крымские татары ответили генсеку ООН на вопрос "чей Крым?"

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европа

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, политика, европарламент , европа, россия, петр волгин