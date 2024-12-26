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Под контроль российских военных в Донбассе перешел Гигант - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Под контроль российских военных в Донбассе перешел Гигант
Под контроль российских военных в Донбассе перешел Гигант - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Под контроль российских военных в Донбассе перешел Гигант
Российская армия освободила населенный пункт Гигант в Донбассе, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T12:50
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донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Российская армия освободила населенный пункт Гигант в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Новый Труд в Донбассе.Во вторник в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сторожевое в ДНР.В воскресенье российские войска освободили населенные пункты Лозовая Харьковской области и Красное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихСитуация в зоне СВО меняется кардинально – ПутинСнижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Под контроль российских военных в Донбассе перешел Гигант

Гигант в Донбассе перешел под контроль российских военных

12:50 26.12.2024 (обновлено: 13:04 26.12.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Российская армия освободила населенный пункт Гигант в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.

"В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.

Нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.
Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Новый Труд в Донбассе.
Во вторник в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сторожевое в ДНР.
В воскресенье российские войска освободили населенные пункты Лозовая Харьковской области и Красное в ДНР.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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