https://crimea.ria.ru/20241226/pod-kontrol-rossiyskikh-voennykh-v-donbasse-pereshel-gigant-1142938144.html
Под контроль российских военных в Донбассе перешел Гигант
Под контроль российских военных в Донбассе перешел Гигант - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Под контроль российских военных в Донбассе перешел Гигант
Российская армия освободила населенный пункт Гигант в Донбассе, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T12:50
2024-12-26T12:50
2024-12-26T13:04
донецкая народная республика (днр)
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142361352_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_881a91606f958168f06902d351117c29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Российская армия освободила населенный пункт Гигант в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.Накануне стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Новый Труд в Донбассе.Во вторник в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сторожевое в ДНР.В воскресенье российские войска освободили населенные пункты Лозовая Харьковской области и Красное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штатная численность российской армии достигла 1,5 млн военнослужащихСитуация в зоне СВО меняется кардинально – ПутинСнижение возраста мобилизации на Украине не изменит ход СВО – Путин
донецкая народная республика (днр)
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142361352_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_8d3339a80fd7f789f15268aa7515fb6a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Под контроль российских военных в Донбассе перешел Гигант
Гигант в Донбассе перешел под контроль российских военных
12:50 26.12.2024 (обновлено: 13:04 26.12.2024)