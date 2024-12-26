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Введут ли в России штрафы за VPN-сервисы - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Введут ли в России штрафы за VPN-сервисы
Введут ли в России штрафы за VPN-сервисы - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Введут ли в России штрафы за VPN-сервисы
В России не планируют отслеживать посещение запрещенных ресурсов через VPN-сервисы и вводить за это штрафы. Об этом РИА Новости скзаал член комитета ГД по... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T14:52
2024-12-26T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В России не планируют отслеживать посещение запрещенных ресурсов через VPN-сервисы и вводить за это штрафы. Об этом РИА Новости скзаал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.Ранее СМИ со ссылкой на эксперта в области IT Юрия Гизатуллина сообщили, что в РФ могут ввести штрафы за использование VPN-сервисов, потому что у Роскомнадзора имеются возможности для отслеживания пользователей с VPN.СМИ и эксперты в погоне за "кликабельными" заголовками пытаются интерпретировать проект приказа Роскомнадзора об утверждении порядка, сроков, состава и формата предоставления оператором связи информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в сети на территории РФ, отметил парламентарий.И акцентировал внимание на том, что никакие сведения о личных устройствах граждан и другая пользовательская информация собираться не будут. Отслеживать использование VPN-сервисов также никто не собирается, и тем более за это штрафовать, уточнил Немкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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роскомнадзор, россия, новости, интернет, кибербезопасность
Введут ли в России штрафы за VPN-сервисы

Штрафы за VPN-сервисы в России вводить не планируется – Роскомнадзор

14:52 26.12.2024 (обновлено: 15:09 26.12.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСетевое оборудование
Сетевое оборудование - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В России не планируют отслеживать посещение запрещенных ресурсов через VPN-сервисы и вводить за это штрафы. Об этом РИА Новости скзаал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
Ранее СМИ со ссылкой на эксперта в области IT Юрия Гизатуллина сообщили, что в РФ могут ввести штрафы за использование VPN-сервисов, потому что у Роскомнадзора имеются возможности для отслеживания пользователей с VPN.

"Отслеживать посещение запрещенных ресурсов, вводить за это штрафы никто не планировал и не планирует, этот вопрос даже не обсуждается. Использовать VPN или нет – это решение каждого отдельно взятого гражданина. Мы можем лишь предупредить о рисках, которых на самом деле немало", – сказал Немкин.

СМИ и эксперты в погоне за "кликабельными" заголовками пытаются интерпретировать проект приказа Роскомнадзора об утверждении порядка, сроков, состава и формата предоставления оператором связи информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в сети на территории РФ, отметил парламентарий.

"Снова подчеркну – он (проект приказа – ред.) не направлен на сбор информации о попытках обхода блокировок. Ведомство планирует начать собирать данные сетевых адресов только для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам", – сказал депутат.

И акцентировал внимание на том, что никакие сведения о личных устройствах граждан и другая пользовательская информация собираться не будут. Отслеживать использование VPN-сервисов также никто не собирается, и тем более за это штрафовать, уточнил Немкин.
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