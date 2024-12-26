https://crimea.ria.ru/20241226/vvedut-li-v-rossii-shtrafy-za-vpn-servisy-1142941683.html

Введут ли в России штрафы за VPN-сервисы

Введут ли в России штрафы за VPN-сервисы - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Введут ли в России штрафы за VPN-сервисы

В России не планируют отслеживать посещение запрещенных ресурсов через VPN-сервисы и вводить за это штрафы. Об этом РИА Новости скзаал член комитета ГД по... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T14:52

2024-12-26T14:52

2024-12-26T15:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В России не планируют отслеживать посещение запрещенных ресурсов через VPN-сервисы и вводить за это штрафы. Об этом РИА Новости скзаал член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.Ранее СМИ со ссылкой на эксперта в области IT Юрия Гизатуллина сообщили, что в РФ могут ввести штрафы за использование VPN-сервисов, потому что у Роскомнадзора имеются возможности для отслеживания пользователей с VPN.СМИ и эксперты в погоне за "кликабельными" заголовками пытаются интерпретировать проект приказа Роскомнадзора об утверждении порядка, сроков, состава и формата предоставления оператором связи информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в сети на территории РФ, отметил парламентарий.И акцентировал внимание на том, что никакие сведения о личных устройствах граждан и другая пользовательская информация собираться не будут. Отслеживать использование VPN-сервисов также никто не собирается, и тем более за это штрафовать, уточнил Немкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240407/kak-vragi-poluchayut-dostup-v-set-rf-cherez-vpn-na-smartfonakh--ekspert-1136268123.html

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