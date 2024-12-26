https://crimea.ria.ru/20241226/etnicheskie-anklavy-mogut-stat-rassadnikami-ekstremizma---medvedev-1142942425.html
Этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма - Медведев
Этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма - Медведев - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма - Медведев
Возникающие этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T14:57
2024-12-26T14:57
2024-12-26T15:30
дмитрий медведев
миграционная политика
мигранты
россия
новости
экстремизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Возникающие этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства."Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создает очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны, ну а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма", - сказал Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства, видео опубликовано на его странице во "В Контакте".Ранее он высказал мнение, что нужно детально проработать вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в школы, включая финансирование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовМигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ
https://crimea.ria.ru/20241226/nakhozhdenie-chlenov-semey-migrantov-v-rf-stanovitsya-prichinoy-napryazhennosti-1142943235.html
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дмитрий медведев, миграционная политика, мигранты, россия, новости, экстремизм
Этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма - Медведев
Возникающие этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма - Медведев
14:57 26.12.2024 (обновлено: 15:30 26.12.2024)