https://crimea.ria.ru/20241226/etnicheskie-anklavy-mogut-stat-rassadnikami-ekstremizma---medvedev-1142942425.html

Этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма - Медведев

Этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма - Медведев - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма - Медведев

Возникающие этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T14:57

2024-12-26T14:57

2024-12-26T15:30

дмитрий медведев

миграционная политика

мигранты

россия

новости

экстремизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142942491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d6ddf22dd5a1d413f2086937d0786b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Возникающие этнические анклавы могут стать рассадниками экстремизма, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства."Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создает очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны, ну а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма", - сказал Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства, видео опубликовано на его странице во "В Контакте".Ранее он высказал мнение, что нужно детально проработать вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в школы, включая финансирование.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовМигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ

https://crimea.ria.ru/20241226/nakhozhdenie-chlenov-semey-migrantov-v-rf-stanovitsya-prichinoy-napryazhennosti-1142943235.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, миграционная политика, мигранты, россия, новости, экстремизм