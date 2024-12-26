https://crimea.ria.ru/20241226/silnyy-sneg-i-gololed-ozhidaetsya-v-krymu-1142938836.html

Сильный снег и гололед ожидаются в Крыму

Сильный снег и гололед ожидаются в Крыму - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Сильный снег и гололед ожидаются в Крыму

В Крыму в пятницу, 27 декабря, ожидается сильный снег, туман и гололед, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T13:20

2024-12-26T13:20

2024-12-26T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу, 27 декабря, ожидается сильный снег, туман и гололед, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Существует большая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Кроме того, опасность в случае усиления ветра представляют рекламные щиты, деревья и линии электропередачи. Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует не выходить в горно-лесную местность, в море и внутренние водоемы, а также на набережные и берегоукрепительные сооруженияВодителям следует быть предельно осторожными на дорогах, при гололедице соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров.В Крыму ранее предупредили об усилении ветра в ближайшие трое суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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