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Сильный снег и гололед ожидаются в Крыму
Сильный снег и гололед ожидаются в Крыму - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Сильный снег и гололед ожидаются в Крыму
В Крыму в пятницу, 27 декабря, ожидается сильный снег, туман и гололед, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T13:20
2024-12-26T13:20
2024-12-26T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу, 27 декабря, ожидается сильный снег, туман и гололед, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Существует большая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Кроме того, опасность в случае усиления ветра представляют рекламные щиты, деревья и линии электропередачи. Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует не выходить в горно-лесную местность, в море и внутренние водоемы, а также на набережные и берегоукрепительные сооруженияВодителям следует быть предельно осторожными на дорогах, при гололедице соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров.В Крыму ранее предупредили об усилении ветра в ближайшие трое суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Сильный снег и гололед ожидаются в Крыму
В Крыму 27 декабря ожидается сильный снег с туманом и гололед
13:20 26.12.2024 (обновлено: 13:21 26.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в пятницу, 27 декабря, ожидается сильный снег, туман и гололед, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 27 декабря в Крыму ожидаются мокрый снег, снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, туман, гололед, на дорогах гололедица", - предупреждают спасатели.
Существует большая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения. Кроме того, опасность в случае усиления ветра представляют рекламные щиты, деревья и линии электропередачи.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует не выходить в горно-лесную местность, в море и внутренние водоемы, а также на набережные и берегоукрепительные сооружения
Водителям следует быть предельно осторожными на дорогах, при гололедице соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров.
В Крыму ранее предупредили об усилении ветра
в ближайшие трое суток.
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