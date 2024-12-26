https://crimea.ria.ru/20241226/osago-stanet-obyazatelnym-v-zaporozhskoy-oblasti-1142936926.html

ОСАГО станет обязательным в Запорожской области

ОСАГО станет обязательным в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.12.2024

ОСАГО станет обязательным в Запорожской области

Наличие страхового полиса ОСАГО станет обязательным для всех владельцев транспорта в Запорожской области с 1 января. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T12:47

2024-12-26T12:47

2024-12-26T12:47

осаго

транспорт

евгений балицкий

запорожская область

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Наличие страхового полиса ОСАГО станет обязательным для всех владельцев транспорта в Запорожской области с 1 января. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он отметил, что это важный этап интеграции в правовое поле России.Наличие ОСАГО позволит участникам ДТП оформлять его без участия сотрудников Госавтоинспекции, если сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей. Водители, не имеющие страхового полиса, будут привлекаться к административной ответственности и заплатят штраф 500 рублей. За повторное нарушение штраф составит от 3000 до 5000 руб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменитДействие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии с 1 октябряКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь

запорожская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осаго, транспорт, евгений балицкий, запорожская область, закон и право, новости