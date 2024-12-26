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ОСАГО станет обязательным в Запорожской области
ОСАГО станет обязательным в Запорожской области - РИА Новости Крым, 26.12.2024
ОСАГО станет обязательным в Запорожской области
Наличие страхового полиса ОСАГО станет обязательным для всех владельцев транспорта в Запорожской области с 1 января. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T12:47
2024-12-26T12:47
2024-12-26T12:47
осаго
транспорт
евгений балицкий
запорожская область
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Наличие страхового полиса ОСАГО станет обязательным для всех владельцев транспорта в Запорожской области с 1 января. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Он отметил, что это важный этап интеграции в правовое поле России.Наличие ОСАГО позволит участникам ДТП оформлять его без участия сотрудников Госавтоинспекции, если сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей. Водители, не имеющие страхового полиса, будут привлекаться к административной ответственности и заплатят штраф 500 рублей. За повторное нарушение штраф составит от 3000 до 5000 руб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО: что это изменитДействие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии с 1 октябряКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь
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осаго, транспорт, евгений балицкий, запорожская область, закон и право, новости
ОСАГО станет обязательным в Запорожской области
В Запорожской области ОСАГО станет обязательным с 1 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Наличие страхового полиса ОСАГО станет обязательным для всех владельцев транспорта в Запорожской области с 1 января. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"С 1 января 2025 года на территории Запорожской области наличие страхового полиса ОСАГО станет обязательным для всех владельцев транспортных средств. Также для осуществления регистрационных действий по постановке на учет транспортных средств либо их перерегистрации будет требоваться полис ОСАГО", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это важный этап интеграции в правовое поле России.
Наличие ОСАГО позволит участникам ДТП оформлять его без участия сотрудников Госавтоинспекции, если сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей.
Водители, не имеющие страхового полиса, будут привлекаться к административной ответственности и заплатят штраф 500 рублей. За повторное нарушение штраф составит от 3000 до 5000 руб.
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