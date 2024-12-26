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В Крыму за год стало меньше пожаров, но увеличилось число погибших - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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В Крыму за год стало меньше пожаров, но увеличилось число погибших
В Крыму за год стало меньше пожаров, но увеличилось число погибших - РИА Новости Крым, 26.12.2024
В Крыму за год стало меньше пожаров, но увеличилось число погибших
В Крыму в этом году уменьшилось количество пожаров за текущий год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом людей погибло больше. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T11:50
2024-12-26T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в этом году уменьшилось количество пожаров за текущий год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом людей погибло больше. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.В частности, по информации чрезвычайного ведомства, на открытой территории произошли 2 192 пожара, что на 2% меньше, чем в предыдущем году."В результате пожаров погибли 60 человек, рост составил 15%, из них 1 ребёнок – меньше на 50%. Снижение гибели на пожарах за последние пять лет составило 13%", – уточняют в МЧС.Кроме того, 56 человек были травмированы при возгораниях, что на 27% больше, чем годом ранее. Из них пострадали трое детей.Спасти на пожарах удалось 119 человек, рост по сравнению с 2023 годом составил 25%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При пожаре в многоэтажке в Крыму эвакуировали более 20 человек60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала годаВ Симферопольском районе загорелся частный дом: погиб человек
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РИА Новости Крым
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гу мчс рф по республике крым, пожар, новости крыма, происшествия, статистика
В Крыму за год стало меньше пожаров, но увеличилось число погибших

В этом году в Крыму на пожарах погибли 60 человек – МЧС

11:50 26.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в этом году уменьшилось количество пожаров за текущий год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом людей погибло больше. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.

"За 2024 год на территории Республики Крым произошло 4 715 происшествий, это на 200 меньше, чем в 2023 году. Зарегистрировано 3 490 пожаров – снижение на 0,2%", – говорится в сообщении.

В частности, по информации чрезвычайного ведомства, на открытой территории произошли 2 192 пожара, что на 2% меньше, чем в предыдущем году.
"В результате пожаров погибли 60 человек, рост составил 15%, из них 1 ребёнок – меньше на 50%. Снижение гибели на пожарах за последние пять лет составило 13%", – уточняют в МЧС.
Кроме того, 56 человек были травмированы при возгораниях, что на 27% больше, чем годом ранее. Из них пострадали трое детей.
Спасти на пожарах удалось 119 человек, рост по сравнению с 2023 годом составил 25%.

"Факторами, усугубляющими пожароопасную обстановку и способствующими росту пожаров на территории Республики Крым послужили установление сухой, жаркой и ветреной погоды в весенне-летний период, а также малое количество осадков", – отмечают в чрезвычайном ведомстве.

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