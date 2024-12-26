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В Крыму за год стало меньше пожаров, но увеличилось число погибших

В Крыму за год стало меньше пожаров, но увеличилось число погибших - РИА Новости Крым, 26.12.2024

В Крыму за год стало меньше пожаров, но увеличилось число погибших

В Крыму в этом году уменьшилось количество пожаров за текущий год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом людей погибло больше. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T11:50

2024-12-26T11:50

2024-12-26T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в этом году уменьшилось количество пожаров за текущий год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом людей погибло больше. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.В частности, по информации чрезвычайного ведомства, на открытой территории произошли 2 192 пожара, что на 2% меньше, чем в предыдущем году."В результате пожаров погибли 60 человек, рост составил 15%, из них 1 ребёнок – меньше на 50%. Снижение гибели на пожарах за последние пять лет составило 13%", – уточняют в МЧС.Кроме того, 56 человек были травмированы при возгораниях, что на 27% больше, чем годом ранее. Из них пострадали трое детей.Спасти на пожарах удалось 119 человек, рост по сравнению с 2023 годом составил 25%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При пожаре в многоэтажке в Крыму эвакуировали более 20 человек60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала годаВ Симферопольском районе загорелся частный дом: погиб человек

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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