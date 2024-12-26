https://crimea.ria.ru/20241226/v-krymu-za-god-stalo-menshe-pozharov-no-uvelichilos-chislo-pogibshikh-1142774417.html
В Крыму за год стало меньше пожаров, но увеличилось число погибших
В Крыму за год стало меньше пожаров, но увеличилось число погибших - РИА Новости Крым, 26.12.2024
В Крыму за год стало меньше пожаров, но увеличилось число погибших
В Крыму в этом году уменьшилось количество пожаров за текущий год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом людей погибло больше. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T11:50
2024-12-26T11:50
2024-12-26T11:50
гу мчс рф по республике крым
пожар
новости крыма
происшествия
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в этом году уменьшилось количество пожаров за текущий год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом людей погибло больше. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.В частности, по информации чрезвычайного ведомства, на открытой территории произошли 2 192 пожара, что на 2% меньше, чем в предыдущем году."В результате пожаров погибли 60 человек, рост составил 15%, из них 1 ребёнок – меньше на 50%. Снижение гибели на пожарах за последние пять лет составило 13%", – уточняют в МЧС.Кроме того, 56 человек были травмированы при возгораниях, что на 27% больше, чем годом ранее. Из них пострадали трое детей.Спасти на пожарах удалось 119 человек, рост по сравнению с 2023 годом составил 25%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При пожаре в многоэтажке в Крыму эвакуировали более 20 человек60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала годаВ Симферопольском районе загорелся частный дом: погиб человек
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0aeb95d58bfb2930b798e48764dbc06d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гу мчс рф по республике крым, пожар, новости крыма, происшествия, статистика
В Крыму за год стало меньше пожаров, но увеличилось число погибших
В этом году в Крыму на пожарах погибли 60 человек – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Крыму в этом году уменьшилось количество пожаров за текущий год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом людей погибло больше. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.
"За 2024 год на территории Республики Крым произошло 4 715 происшествий, это на 200 меньше, чем в 2023 году. Зарегистрировано 3 490 пожаров – снижение на 0,2%", – говорится в сообщении.
В частности, по информации чрезвычайного ведомства, на открытой территории произошли 2 192 пожара, что на 2% меньше, чем в предыдущем году.
"В результате пожаров погибли 60 человек, рост составил 15%, из них 1 ребёнок – меньше на 50%. Снижение гибели на пожарах за последние пять лет составило 13%", – уточняют в МЧС.
Кроме того, 56 человек были травмированы при возгораниях, что на 27% больше, чем годом ранее. Из них пострадали трое детей.
Спасти на пожарах удалось 119 человек, рост по сравнению с 2023 годом составил 25%.
"Факторами, усугубляющими пожароопасную обстановку и способствующими росту пожаров на территории Республики Крым послужили установление сухой, жаркой и ветреной погоды в весенне-летний период, а также малое количество осадков", – отмечают в чрезвычайном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: