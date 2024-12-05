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В Симферопольском районе загорелся частный дом: погиб человек

В Симферопольском районе загорелся частный дом: погиб человек - РИА Новости Крым, 05.12.2024

В Симферопольском районе загорелся частный дом: погиб человек

В Симферопольском районе загорелся частный дом, погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T18:14

2024-12-05T18:14

2024-12-05T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе загорелся частный дом, погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.По информации чрезвычайного ведомства, огонь охватил 80 квадратных метров. В его тушении участвуют восемь человек и две единицы техники.Ранее республиканский главк МЧС России сообщил, что один человек погиб на пожаре в неэксплуатируемом частном доме в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии девушка пострадала при пожаре в автомобилеВ крымском селе сгорел жилой дом – погиб человек800 человек эвакуированы из школы в Краснодаре из-за задымления

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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