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В Симферопольском районе загорелся частный дом: погиб человек
В Симферопольском районе загорелся частный дом: погиб человек - РИА Новости Крым, 05.12.2024
В Симферопольском районе загорелся частный дом: погиб человек
В Симферопольском районе загорелся частный дом, погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T18:14
2024-12-05T18:14
2024-12-05T18:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе загорелся частный дом, погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.По информации чрезвычайного ведомства, огонь охватил 80 квадратных метров. В его тушении участвуют восемь человек и две единицы техники.Ранее республиканский главк МЧС России сообщил, что один человек погиб на пожаре в неэксплуатируемом частном доме в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии девушка пострадала при пожаре в автомобилеВ крымском селе сгорел жилой дом – погиб человек800 человек эвакуированы из школы в Краснодаре из-за задымления
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РИА Новости Крым
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В Симферопольском районе загорелся частный дом: погиб человек
Человек погиб при пожаре в частном доме в Симферопольском районе
18:14 05.12.2024 (обновлено: 18:15 05.12.2024)