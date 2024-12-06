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60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года
60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 06.12.2024
60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года
В Крыму увеличилось количество погибших при пожарах и их последствиях с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает Главное... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T16:25
2024-12-06T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Крыму увеличилось количество погибших при пожарах и их последствиях с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает Главное управление МЧС Росси по РК."Всего с начала года в Крыму ликвидирован 3471 пожар. За аналогичный период предыдущего года учтено 3477 пожаров. В результате пожаров и их негативных последствий на территории РК в 2024 году погибли 60 человек, в 2023 году погибли 50 человек", - сообщил заместитель начальника отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Александр Макарук.При этом он отметил, что с начала года удалось спасти 118 человек. Конкретно же в осенне-зимний период в результате пожаров погибли 16 человек и 16 человек были травмированы.Основные причины гибели людей в осенне-зимний период, по его информации, это нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования – погиб один человек, при эксплуатации электро-нагревательных приборов – погибли 4 человека, и неосторожное обращение с открытым огнем – погибли 10 человек.Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Симферополь ГУ МЧС России по РК Владимир Барабан пояснил, что в старых многоквартирных домах проводка не рассчитана на современные нагрузки. В зимний период возникает повышенная нагрузка на электросеть, из-за чего происходят пожары в электрощитовых, либо непосредственно в квартирах: загорается либо электропроводка, либо электрообогревающий прибор.В чрезвычайном ведомстве сообщают, что для стабилизации оперативной обстановки в Крыму подразделения республиканского главка МЧС России усилили профилактическую работу среди населения.Каждый день в жилом секторе городов и районов республики проходят надзорно-профилактические рейды, чтобы минимизировать риски возникновения пожаров, не допустить гибель на них людей и материальных потерь.В пятницу утром пресс-служба республиканского МЧС сообщила, что один человек погиб на пожаре в частном доме в крымском поселке Нижнегорский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи на пожаре погиб человекВ Симферопольском районе загорелся частный дом: погиб человекВ крымском селе сгорел жилой дом – погиб человек
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года

В Крыму выросло число погибших при пожарах по сравнению с предыдущим годом

16:25 06.12.2024 (обновлено: 16:28 06.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Крыму увеличилось количество погибших при пожарах и их последствиях с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает Главное управление МЧС Росси по РК.
"Всего с начала года в Крыму ликвидирован 3471 пожар. За аналогичный период предыдущего года учтено 3477 пожаров. В результате пожаров и их негативных последствий на территории РК в 2024 году погибли 60 человек, в 2023 году погибли 50 человек", - сообщил заместитель начальника отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Александр Макарук.
При этом он отметил, что с начала года удалось спасти 118 человек. Конкретно же в осенне-зимний период в результате пожаров погибли 16 человек и 16 человек были травмированы.
"За сутки, с 5 на 6 декабря, на территории РК зарегистрирована гибель трех человек в Нижнегорском, Симферопольском районе и городе Керчи", - уточнил Александр Макарук.
Основные причины гибели людей в осенне-зимний период, по его информации, это нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования – погиб один человек, при эксплуатации электро-нагревательных приборов – погибли 4 человека, и неосторожное обращение с открытым огнем – погибли 10 человек.
Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Симферополь ГУ МЧС России по РК Владимир Барабан пояснил, что в старых многоквартирных домах проводка не рассчитана на современные нагрузки. В зимний период возникает повышенная нагрузка на электросеть, из-за чего происходят пожары в электрощитовых, либо непосредственно в квартирах: загорается либо электропроводка, либо электрообогревающий прибор.
"Повышенный риск травматизма при пожаре несет растопка печи при помощи бензина или иных воспламеняющих жидкостей. Сейчас в больнице находится женщина, которая растапливала печь бензином. Она плеснула бензин из бутылки в горящую печь. Бензин загорелся, женщина получила ожоги", - рассказал Владимир Барабан.
В чрезвычайном ведомстве сообщают, что для стабилизации оперативной обстановки в Крыму подразделения республиканского главка МЧС России усилили профилактическую работу среди населения.
Каждый день в жилом секторе городов и районов республики проходят надзорно-профилактические рейды, чтобы минимизировать риски возникновения пожаров, не допустить гибель на них людей и материальных потерь.
В пятницу утром пресс-служба республиканского МЧС сообщила, что один человек погиб на пожаре в частном доме в крымском поселке Нижнегорский.
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