https://crimea.ria.ru/20241206/60-chelovek-pogibli-na-pozharakh-v-krymu-s-nachala-goda-1142444972.html

60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года

60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 06.12.2024

60 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года

В Крыму увеличилось количество погибших при пожарах и их последствиях с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает Главное... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T16:25

2024-12-06T16:25

2024-12-06T16:28

пожар

крым

новости

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050741_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_45e6f77d89ee30f744382e79a6222ff5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Крыму увеличилось количество погибших при пожарах и их последствиях с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает Главное управление МЧС Росси по РК."Всего с начала года в Крыму ликвидирован 3471 пожар. За аналогичный период предыдущего года учтено 3477 пожаров. В результате пожаров и их негативных последствий на территории РК в 2024 году погибли 60 человек, в 2023 году погибли 50 человек", - сообщил заместитель начальника отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Александр Макарук.При этом он отметил, что с начала года удалось спасти 118 человек. Конкретно же в осенне-зимний период в результате пожаров погибли 16 человек и 16 человек были травмированы.Основные причины гибели людей в осенне-зимний период, по его информации, это нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования – погиб один человек, при эксплуатации электро-нагревательных приборов – погибли 4 человека, и неосторожное обращение с открытым огнем – погибли 10 человек.Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Симферополь ГУ МЧС России по РК Владимир Барабан пояснил, что в старых многоквартирных домах проводка не рассчитана на современные нагрузки. В зимний период возникает повышенная нагрузка на электросеть, из-за чего происходят пожары в электрощитовых, либо непосредственно в квартирах: загорается либо электропроводка, либо электрообогревающий прибор.В чрезвычайном ведомстве сообщают, что для стабилизации оперативной обстановки в Крыму подразделения республиканского главка МЧС России усилили профилактическую работу среди населения.Каждый день в жилом секторе городов и районов республики проходят надзорно-профилактические рейды, чтобы минимизировать риски возникновения пожаров, не допустить гибель на них людей и материальных потерь.В пятницу утром пресс-служба республиканского МЧС сообщила, что один человек погиб на пожаре в частном доме в крымском поселке Нижнегорский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи на пожаре погиб человекВ Симферопольском районе загорелся частный дом: погиб человекВ крымском селе сгорел жилой дом – погиб человек

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, крым, новости, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, статистика