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В Феодосии открыли памятный знак герою спецоперации Александру Гамову

В Феодосии открыли памятный знак герою спецоперации Александру Гамову - РИА Новости Крым, 26.12.2024

В Феодосии открыли памятный знак герою спецоперации Александру Гамову

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии торжественно открыли памятный знак участнику спецоперации, механику-водителю танкового взвода отряда... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T13:03

2024-12-26T13:03

2024-12-26T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии торжественно открыли памятный знак участнику спецоперации, механику-водителю танкового взвода отряда "Штурмовой" Александру Гамову, погибшему при исполнении воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По данным пресс-службы, памятный знак установлен по инициативе и за счет средств односельчан погибшего героя Натальи Кузьменко и Людмилы Фандеевой. Почетное право открыть памятный знак предоставили матери героя Светлане Валерьевне, супруге Алие и его сыну Максиму.Участие в церемонии открытия мемориала также приняли представители местной власти, военнослужащие войсковых частей города, учащиеся школы, знакомые и односельчане Александра.Мероприятие завершилось минутой молчания, ружейными залпами и возложением цветов к памятному знаку.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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