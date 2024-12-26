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В Феодосии открыли памятный знак герою спецоперации Александру Гамову - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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В Феодосии открыли памятный знак герою спецоперации Александру Гамову
В Феодосии открыли памятный знак герою спецоперации Александру Гамову - РИА Новости Крым, 26.12.2024
В Феодосии открыли памятный знак герою спецоперации Александру Гамову
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии торжественно открыли памятный знак участнику спецоперации, механику-водителю танкового взвода отряда... РИА Новости Крым, 26.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии торжественно открыли памятный знак участнику спецоперации, механику-водителю танкового взвода отряда "Штурмовой" Александру Гамову, погибшему при исполнении воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По данным пресс-службы, памятный знак установлен по инициативе и за счет средств односельчан погибшего героя Натальи Кузьменко и Людмилы Фандеевой. Почетное право открыть памятный знак предоставили матери героя Светлане Валерьевне, супруге Алие и его сыну Максиму.Участие в церемонии открытия мемориала также приняли представители местной власти, военнослужащие войсковых частей города, учащиеся школы, знакомые и односельчане Александра.Мероприятие завершилось минутой молчания, ружейными залпами и возложением цветов к памятному знаку.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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феодосия, новости крыма, крым, герои сво, утраты, память, новости сво
В Феодосии открыли памятный знак герою спецоперации Александру Гамову

В Феодосии открыли памятный знак погибшему на СВО танкисту Александру Гамову

13:03 26.12.2024 (обновлено: 13:16 26.12.2024)
 
© Администрация ФеодосииВ Феодосии открыли памятный знак участнику спецоперации Александру Гамову
В Феодосии открыли памятный знак участнику спецоперации Александру Гамову
© Администрация Феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии торжественно открыли памятный знак участнику спецоперации, механику-водителю танкового взвода отряда "Штурмовой" Александру Гамову, погибшему при исполнении воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Александр Александрович Гамов родился 20 ноября 1992 года в селе Насыпном. Окончил 11 классов гимназии № 5, на фасаде которой открыли памятную доску герою", – сообщили в администрации.

По данным пресс-службы, памятный знак установлен по инициативе и за счет средств односельчан погибшего героя Натальи Кузьменко и Людмилы Фандеевой. Почетное право открыть памятный знак предоставили матери героя Светлане Валерьевне, супруге Алие и его сыну Максиму.
Участие в церемонии открытия мемориала также приняли представители местной власти, военнослужащие войсковых частей города, учащиеся школы, знакомые и односельчане Александра.
Мероприятие завершилось минутой молчания, ружейными залпами и возложением цветов к памятному знаку.
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