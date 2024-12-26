https://crimea.ria.ru/20241226/v-feodosiyskom-voennom-portu-slyshna-strelba-1142928425.html

В Феодосийском военном порту слышна стрельба

В Феодосийском военном порту слышна стрельба - РИА Новости Крым, 26.12.2024

В Феодосийском военном порту слышна стрельба

В Феодосийском порту в четверг проходят военные учения со стрельбой. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T10:39

2024-12-26T10:39

2024-12-26T10:39

учения

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новости крыма

феодосия

вооруженные силы россии

игорь ткаченко

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Феодосийском порту в четверг проходят военные учения со стрельбой. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко.По его данным властей, учения будут проходить до 13 часов. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Накануне учения военных со стрельбой проходили в Евпатории. Подобные тренировки в Крыму и Севастополе проходят регулярно, это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Безопасность Крыма и его жителей полностью обеспечена, а стабильность в республике является главным достижением уходящего года, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный полигон "Чауда" в Крыму закрыли из-за подготовки авиачастейБлокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в СевастополеБезопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, крым, новости крыма, феодосия, вооруженные силы россии, игорь ткаченко, безопасность республики крым и севастополя