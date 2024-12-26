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В Феодосийском военном порту слышна стрельба - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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В Феодосийском военном порту слышна стрельба
В Феодосийском военном порту слышна стрельба - РИА Новости Крым, 26.12.2024
В Феодосийском военном порту слышна стрельба
В Феодосийском порту в четверг проходят военные учения со стрельбой. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T10:39
2024-12-26T10:39
учения
крым
новости крыма
феодосия
вооруженные силы россии
игорь ткаченко
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Феодосийском порту в четверг проходят военные учения со стрельбой. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко.По его данным властей, учения будут проходить до 13 часов. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Накануне учения военных со стрельбой проходили в Евпатории. Подобные тренировки в Крыму и Севастополе проходят регулярно, это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Безопасность Крыма и его жителей полностью обеспечена, а стабильность в республике является главным достижением уходящего года, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный полигон "Чауда" в Крыму закрыли из-за подготовки авиачастейБлокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в СевастополеБезопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия
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учения, крым, новости крыма, феодосия, вооруженные силы россии, игорь ткаченко, безопасность республики крым и севастополя
В Феодосийском военном порту слышна стрельба

В Феодосийском порту проходят военные учения - власти города

10:39 26.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия карантин. Пустая набережная. Порт. Портовые краны. Голуби
Феодосия карантин. Пустая набережная. Порт. Портовые краны. Голуби - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Феодосийском порту в четверг проходят военные учения со стрельбой. Об этом предупредил глава администрации города Игорь Ткаченко.
"Сегодня будут проходить учебные стрельбы на территории военного порта", - написал мэр в своем Telegram-канале.
По его данным властей, учения будут проходить до 13 часов. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Накануне учения военных со стрельбой проходили в Евпатории. Подобные тренировки в Крыму и Севастополе проходят регулярно, это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Безопасность Крыма и его жителей полностью обеспечена, а стабильность в республике является главным достижением уходящего года, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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УченияКрымНовости КрымаФеодосияВооруженные силы РоссииИгорь ТкаченкоБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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