https://crimea.ria.ru/20241226/inomarka-vletela-v-kamaz-na-kubani---pogibli-dva-cheloveka-1142926562.html

Иномарка влетела в КамАЗ на Кубани - погибли два человека

Иномарка влетела в КамАЗ на Кубани - погибли два человека - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Иномарка влетела в КамАЗ на Кубани - погибли два человека

Два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и грузового КамАЗа в Краснодарском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T09:05

2024-12-26T09:05

2024-12-26T08:59

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краснодарский край

госавтоинспекция кубани

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и грузового КамАЗа в Краснодарском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Авария произошла в Кореновском районе на автодороге Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск. По информации полиции, за рулем иномарки находился 63-летний житель Приморско-Ахтарского района, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.По факту происшествия проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. В ведомстве напоминают, что выезд на полосу встречного движения является самой распространенной причиной смертельных дорожных происшествий. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой "КамАЗ" слетел с дороги и перевернулся67 детей пострадали и шесть погибли в ДТП в КрымуВ Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиков

россия

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, происшествия, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, дтп