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Иномарка влетела в КамАЗ на Кубани - погибли два человека - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Иномарка влетела в КамАЗ на Кубани - погибли два человека
Иномарка влетела в КамАЗ на Кубани - погибли два человека - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Иномарка влетела в КамАЗ на Кубани - погибли два человека
Два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и грузового КамАЗа в Краснодарском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T09:05
2024-12-26T08:59
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новости
происшествия
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и грузового КамАЗа в Краснодарском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Авария произошла в Кореновском районе на автодороге Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск. По информации полиции, за рулем иномарки находился 63-летний житель Приморско-Ахтарского района, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.По факту происшествия проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. В ведомстве напоминают, что выезд на полосу встречного движения является самой распространенной причиной смертельных дорожных происшествий. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой "КамАЗ" слетел с дороги и перевернулся67 детей пострадали и шесть погибли в ДТП в КрымуВ Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиков
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россия, новости, происшествия, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, дтп
Иномарка влетела в КамАЗ на Кубани - погибли два человека

Госавтоинспекция: на Кубани два человека погибли в ДТП с Hyundai и КамАЗом

09:05 26.12.2024
 
© Госавтоинспекция КрымаАвтомобиль ГАИ на месте аварии в Крыму
Автомобиль ГАИ на месте аварии в Крыму
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и грузового КамАЗа в Краснодарском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.
Авария произошла в Кореновском районе на автодороге Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск. По информации полиции, за рулем иномарки находился 63-летний житель Приморско-Ахтарского района, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
"От полученных травм на месте погиб водитель Hyundai Solaris. 55-летняя пассажир автомобиля Hyundai была доставлена в центральную районную больницу, где также скончалась от полученных травм", - сообщили в Госавтоинспекции.
По факту происшествия проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии. В ведомстве напоминают, что выезд на полосу встречного движения является самой распространенной причиной смертельных дорожных происшествий.
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