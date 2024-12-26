https://crimea.ria.ru/20241226/vs-rf-unichtozhili-v-kurskom-pograniche-bolee-230-boevikov-vsu-1142945959.html
ВС РФ уничтожили в курском пограничье более 230 боевиков ВСУ
ВС РФ уничтожили в курском пограничье более 230 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 26.12.2024
ВС РФ уничтожили в курском пограничье более 230 боевиков ВСУ
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 230 боевиков ВСУ, три боевые машины пехоты, из них одна БМП "Bradley" производства РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T16:32
2024-12-26T16:32
2024-12-26T16:57
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 230 боевиков ВСУ, три боевые машины пехоты, из них одна БМП "Bradley" производства США, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43970 военнослужащих, 255 танков, 197 боевых машин пехоты, 137 бронетранспортеров, 1321 боевую бронированную машину, 1191 автомобиль, 325 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)
ВС РФ уничтожили в курском пограничье более 230 боевиков ВСУ
ВС РФ уничтожили в курском пограничье более 230 боевиков ВСУ, 3 БМП, 2 станции РЭБ
16:32 26.12.2024 (обновлено: 16:57 26.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 230 боевиков ВСУ, три боевые машины пехоты, из них одна БМП "Bradley" производства США, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, из них одна БМП"Bradley производства США, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43970 военнослужащих, 255 танков, 197 боевых машин пехоты, 137 бронетранспортеров, 1321 боевую бронированную машину, 1191 автомобиль, 325 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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