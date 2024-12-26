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Застройщик украл миллионы у дольщиков в Севастополе

Застройщик украл миллионы у дольщиков в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Застройщик украл миллионы у дольщиков в Севастополе

В Севастополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами граждан под предлогом строительства многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T10:19

2024-12-26T10:19

2024-12-26T10:24

севастополь

прокуратура города севастополя

новости

строительство

долевое строительство

происшествия

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами граждан под предлогом строительства многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным пресс-службы, фирма получала деньги граждан под предлогом возведения многоквартирных жилых домов на улице Рубежной. При этом договоры об участии в долевом строительстве с людьми не заключали, а разрешительная документация на стройку вообще отсутствовала.Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой и в отношении других граждан. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублейСК начал проверку из-за двойной продажи квартир в СевастополеТрое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, новости, строительство, долевое строительство, происшествия, мошенничество