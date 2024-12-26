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Застройщик украл миллионы у дольщиков в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Застройщик украл миллионы у дольщиков в Севастополе
Застройщик украл миллионы у дольщиков в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Застройщик украл миллионы у дольщиков в Севастополе
В Севастополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами граждан под предлогом строительства многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T10:19
2024-12-26T10:24
севастополь
прокуратура города севастополя
новости
строительство
долевое строительство
происшествия
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами граждан под предлогом строительства многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным пресс-службы, фирма получала деньги граждан под предлогом возведения многоквартирных жилых домов на улице Рубежной. При этом договоры об участии в долевом строительстве с людьми не заключали, а разрешительная документация на стройку вообще отсутствовала.Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой и в отношении других граждан. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублейСК начал проверку из-за двойной продажи квартир в СевастополеТрое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, прокуратура города севастополя, новости, строительство, долевое строительство, происшествия, мошенничество
Застройщик украл миллионы у дольщиков в Севастополе

В Севастополе застройщик украл миллионы у дольщиков – открыто дело о мошенничестве

10:19 26.12.2024 (обновлено: 10:24 26.12.2024)
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе застройщик украл миллионы у дольщиков – открыто дело о мошенничестве
В Севастополе застройщик украл миллионы у дольщиков – открыто дело о мошенничестве
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами граждан под предлогом строительства многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным пресс-службы, фирма получала деньги граждан под предлогом возведения многоквартирных жилых домов на улице Рубежной. При этом договоры об участии в долевом строительстве с людьми не заключали, а разрешительная документация на стройку вообще отсутствовала.

"Так, в апреле 2021 года организация получила 2,2 млн рублей от жительницы Белгорода. Женщина полагала, что таким образом станет собственницей квартиры по выгодной цене. В дальнейшем застройщик обязательства не исполнил, денежные средства не вернул. Участок, на котором он начал строительно-монтажные работы, предназначен для индивидуальной жилой застройки, возведение многоквартирных домов на нем запрещено", – сказано в сообщении.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой и в отношении других граждан. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяНовостиСтроительствоДолевое строительствоПроисшествияМошенничество
 
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