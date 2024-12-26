Застройщик украл миллионы у дольщиков в Севастополе
В Севастополе застройщик украл миллионы у дольщиков – открыто дело о мошенничестве
10:19 26.12.2024 (обновлено: 10:24 26.12.2024)
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе застройщик украл миллионы у дольщиков – открыто дело о мошенничестве
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами граждан под предлогом строительства многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным пресс-службы, фирма получала деньги граждан под предлогом возведения многоквартирных жилых домов на улице Рубежной. При этом договоры об участии в долевом строительстве с людьми не заключали, а разрешительная документация на стройку вообще отсутствовала.
"Так, в апреле 2021 года организация получила 2,2 млн рублей от жительницы Белгорода. Женщина полагала, что таким образом станет собственницей квартиры по выгодной цене. В дальнейшем застройщик обязательства не исполнил, денежные средства не вернул. Участок, на котором он начал строительно-монтажные работы, предназначен для индивидуальной жилой застройки, возведение многоквартирных домов на нем запрещено", – сказано в сообщении.
Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой и в отношении других граждан. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования.
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