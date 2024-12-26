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Шри-Ланка обратилась к России с заявлением о желании вступить в БРИКС - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Шри-Ланка обратилась к России с заявлением о желании вступить в БРИКС
Шри-Ланка обратилась к России с заявлением о желании вступить в БРИКС - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Шри-Ланка обратилась к России с заявлением о желании вступить в БРИКС
Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме президенту Росссии Владимиру Путину заявил о заинтересованности во вступлении страны в БРИКС. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T08:40
2024-12-26T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме президенту Росссии Владимиру Путину заявил о заинтересованности во вступлении страны в БРИКС. Об этом со ссылкой на посла республики в Москве Пакира Амзу сообщает РИА Новости.До этого министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил о намерении республики подать заявку на членство в БРИКС. По его словам, Коломбо рассматривает это объединение как эффективное партнерство для реализации стремления к взаимовыгодному сотрудничеству, миру и развитию.БРИКС - объединение государств, куда изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось до 10. Так, полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Помимо этого, о намерении вступить в блок заявили еще около 20 государств.На данный момент БРИКС объединяет страны с суммарным населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозыКазахстану направили приглашение в БРИКСКультурное влияние: как Крым помогает БРИКС объединять глобальный Юг
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россия, внешняя политика, новости, брикс, политика
Шри-Ланка обратилась к России с заявлением о желании вступить в БРИКС

Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС

08:40 26.12.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке в письме президенту Росссии Владимиру Путину заявил о заинтересованности во вступлении страны в БРИКС. Об этом со ссылкой на посла республики в Москве Пакира Амзу сообщает РИА Новости.
"Шри-Ланка выразила свою заинтересованность в присоединении к семье БРИКС в письме президенту Владимиру Путину от президента Ануры Диссаянаке. Мы также обратились к другим странам БРИКС с просьбой о присоединении в качестве страны-партнера и ожидаем их положительного ответа", — сказал он.
До этого министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат сообщил о намерении республики подать заявку на членство в БРИКС. По его словам, Коломбо рассматривает это объединение как эффективное партнерство для реализации стремления к взаимовыгодному сотрудничеству, миру и развитию.
БРИКС - объединение государств, куда изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось до 10. Так, полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Помимо этого, о намерении вступить в блок заявили еще около 20 государств.
На данный момент БРИКС объединяет страны с суммарным населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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