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Культурное влияние: как Крым помогает БРИКС объединять глобальный Юг - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Культурное влияние: как Крым помогает БРИКС объединять глобальный Юг
Культурное влияние: как Крым помогает БРИКС объединять глобальный Юг - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Культурное влияние: как Крым помогает БРИКС объединять глобальный Юг
Конфликт на Украине - лишь производная глобального процесса раскола мира, который сопровождается борьбой за человеческий капитал глобального Юга, прежде всего... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T06:38
2024-11-14T07:04
радио "спутник в крыму"
крым
брикс
африка
мнения
александр ирхин
политика
новости
украина
коллективный запад
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Александр Ирхин: как Крым помогает БРИКС объединять глобальный Юг
Александр Ирхин: как Крым помогает БРИКС объединять глобальный Юг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине - лишь производная глобального процесса раскола мира, который сопровождается борьбой за человеческий капитал глобального Юга, прежде всего Африки и Азии, и Крым принимает в ней активное участие. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.По его словам, современный мир переживает болезненный раскол на однополярный западный и многополярный незападный, в котором конфликт на Украине лишь производная.Во многих доктринальных документах – в том числе России, Китая и США – именно Африка рассматривается как важнейший стратегический континент, и это не случайно, добавил эксперт."Потому что он постколониальный, не так давно освободился: после Второй мировой войны началась эта волна. И он недоинвестирован и не получил достаточного развития", – пояснил Ирхин.И можно видеть, как так называемый "украинский фактор проявляется в африканских странах", демонстрируя истинные цели Запада, добавил он.Киев вербует террористов в Африке и на Ближнем Востоке – МИД &gt;&gt;"Мы наблюдаем на первый взгляд кажущиеся странными события, когда Украина далеко от своих границ принимает участие в африканских "разборках". Но все это отголоски более глобальных проблем. Это проявление не самостоятельной политики Украины, а блокового разделения с подачи западных союзников – субъекта хаотизации большей части мира сейчас", – прокомментировал Ирхин.Мощная стратегическая борьба коалиций в этом регионе идет не только за ресурсы и географическое положение, но и за человеческий капитал, в том числе среди молодежи, в студенческой среде, подчеркнул эксперт.И в этом процессе, по мнению Ирхина, Крым играет значимую роль в геополитической стратегии России и в целом стран БРИКС, которая, в отличие от Запада, работает не на раскол, а на объединение глобального Юга, созидание и развитие в странах не-Запада, в том числе в Африке."Это работа в формате "БРИКС+", борьба за Африканский континент, Юго-Восточную Азию, более мелкие государства... И Крымский федеральный университет активно работает над тем, чтобы, как и в советское время, развивать аспект информационно-культурного влияния. То есть когда готовятся у нас кадры, потом они возвращаются в те же африканские страны и становятся более дружественными к нам и учитывают наши национальные интересы", – сказал политолог.Ранее, в октябре, президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что Россия придает особое значение укреплению связей со странами Африки. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Африка важна для победы над Западом и достижения целей России Россия будет оказывать Африке содействие в различных областях – Путин В Южной Америке и Африке хотят знать правду о Крыме – власти
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крым, брикс, африка, мнения, александр ирхин, политика, новости, украина, коллективный запад
Культурное влияние: как Крым помогает БРИКС объединять глобальный Юг

Крым помогает России объединять страны БРИКС – эксперт

06:38 14.11.2024 (обновлено: 07:04 14.11.2024)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине - лишь производная глобального процесса раскола мира, который сопровождается борьбой за человеческий капитал глобального Юга, прежде всего Африки и Азии, и Крым принимает в ней активное участие. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.
Александр Ирхин: как Крым помогает БРИКС объединять глобальный Юг
06:38
По его словам, современный мир переживает болезненный раскол на однополярный западный и многополярный незападный, в котором конфликт на Украине лишь производная.

"Конфликт выходит за границы СВО, так как военно-политический кризис на территории Украины не заканчивается Украиной – он переносится на другие уголки мира. Отголоски противостояния появляются и в западных элитах, и в африканских, и в Юго-Восточной Азии. Причем довольно быстро и этот процесс ускорился после американских выборов", – сказал он.

Во многих доктринальных документах – в том числе России, Китая и США – именно Африка рассматривается как важнейший стратегический континент, и это не случайно, добавил эксперт.
"Потому что он постколониальный, не так давно освободился: после Второй мировой войны началась эта волна. И он недоинвестирован и не получил достаточного развития", – пояснил Ирхин.
И можно видеть, как так называемый "украинский фактор проявляется в африканских странах", демонстрируя истинные цели Запада, добавил он.
Киев вербует террористов в Африке и на Ближнем Востоке – МИД >>
"Мы наблюдаем на первый взгляд кажущиеся странными события, когда Украина далеко от своих границ принимает участие в африканских "разборках". Но все это отголоски более глобальных проблем. Это проявление не самостоятельной политики Украины, а блокового разделения с подачи западных союзников – субъекта хаотизации большей части мира сейчас", – прокомментировал Ирхин.
Мощная стратегическая борьба коалиций в этом регионе идет не только за ресурсы и географическое положение, но и за человеческий капитал, в том числе среди молодежи, в студенческой среде, подчеркнул эксперт.
И в этом процессе, по мнению Ирхина, Крым играет значимую роль в геополитической стратегии России и в целом стран БРИКС, которая, в отличие от Запада, работает не на раскол, а на объединение глобального Юга, созидание и развитие в странах не-Запада, в том числе в Африке.
"Это работа в формате "БРИКС+", борьба за Африканский континент, Юго-Восточную Азию, более мелкие государства... И Крымский федеральный университет активно работает над тем, чтобы, как и в советское время, развивать аспект информационно-культурного влияния. То есть когда готовятся у нас кадры, потом они возвращаются в те же африканские страны и становятся более дружественными к нам и учитывают наши национальные интересы", – сказал политолог.
Ранее, в октябре, президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что Россия придает особое значение укреплению связей со странами Африки.
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