https://crimea.ria.ru/20241110/rossiya-budet-okazyvat-afrike-sodeystvie-v-razlichnykh-oblastyakh---putin-1141739038.html

Россия будет оказывать Африке содействие в различных областях - Путин

Россия будет оказывать Африке содействие в различных областях - Путин - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Россия будет оказывать Африке содействие в различных областях - Путин

Россия будет и впредь оказывать содействие Африке в самых различных областях, в том числе, в борьбе с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин, его... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T09:47

2024-11-10T09:47

2024-11-10T09:49

владимир путин (политик)

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

россия

африка

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Россия будет и впредь оказывать содействие Африке в самых различных областях, в том числе, в борьбе с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин, его приветствие зачитал глава МИД России Сергей Лавров."Хотел бы подтвердить, что наша страна будет и впредь оказывать всемерное содействие нашим африканским друзьям в самых различных сферах, в обеспечении устойчивого развития, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственных проблем и преодолении последствий стихийных бедствий", - заявил Путин на первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БРИКС готовит колоссальный удар по США – политологПутин назвал два главных принципа расширения БРИКС

россия

африка

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, россия, африка, политика