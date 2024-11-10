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Россия будет оказывать Африке содействие в различных областях - Путин - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Россия будет оказывать Африке содействие в различных областях - Путин
Россия будет оказывать Африке содействие в различных областях - Путин - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Россия будет оказывать Африке содействие в различных областях - Путин
Россия будет и впредь оказывать содействие Африке в самых различных областях, в том числе, в борьбе с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин, его... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T09:47
2024-11-10T09:49
владимир путин (политик)
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
россия
африка
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Россия будет и впредь оказывать содействие Африке в самых различных областях, в том числе, в борьбе с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин, его приветствие зачитал глава МИД России Сергей Лавров."Хотел бы подтвердить, что наша страна будет и впредь оказывать всемерное содействие нашим африканским друзьям в самых различных сферах, в обеспечении устойчивого развития, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственных проблем и преодолении последствий стихийных бедствий", - заявил Путин на первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БРИКС готовит колоссальный удар по США – политологПутин назвал два главных принципа расширения БРИКС
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владимир путин (политик), министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, россия, африка, политика
Россия будет оказывать Африке содействие в различных областях - Путин

Россия будет и впредь оказывать Африке содействие в различных областях - Путин

09:47 10.11.2024 (обновлено: 09:49 10.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Россия будет и впредь оказывать содействие Африке в самых различных областях, в том числе, в борьбе с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин, его приветствие зачитал глава МИД России Сергей Лавров.
"Хотел бы подтвердить, что наша страна будет и впредь оказывать всемерное содействие нашим африканским друзьям в самых различных сферах, в обеспечении устойчивого развития, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействии эпидемическим заболеваниям, решении продовольственных проблем и преодолении последствий стихийных бедствий", - заявил Путин на первой министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".
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