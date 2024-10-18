Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал два главных принципа расширения БРИКС - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241018/putin-nazval-dva-glavnykh-printsipa-rasshireniya-briks-1141194104.html
Путин назвал два главных принципа расширения БРИКС
Путин назвал два главных принципа расширения БРИКС - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Путин назвал два главных принципа расширения БРИКС
Россия вместе с другими странами-членами БРИКС видит высокую заинтересованность других государств во вступлении в объединение, однако главная задача в работе по РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T17:33
2024-10-18T17:33
брикс
владимир путин (политик)
россия
политика
новости
еаэс
снг
в мире
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/12/1141193988_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_fc760eae0e98b66cd5334cdbdeb3ac53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ - 18 окт, РИА Новости Крым. Россия вместе с другими странами-членами БРИКС видит высокую заинтересованность других государств во вступлении в объединение, однако главная задача в работе по расширению - не допустить снижения эффективности работы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в представителями СМИ стран-членов БРИКС."Интерес к работе БРИКС растет. 30 государств заявили о своем желании работать в БРИКС. Поэтому мы сейчас вместе с коллегами-лидерами стран вырабатываем такую категорию, как страны-партнеры БРИКС", - сказал Путин.При этом он подчеркнул что Россия, прежде всего, заинтересована в развитии взаимоотношений в направлении БРИКС со странами СНГ и Евразийского экономического союза.Сотрудничество в рамках БРИКС отражает интересы государств и глобального Юга, и глобального Востока, количество сторонников объединения постоянно растет, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД РоссииЛавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС странПостпред Крыма: Турция как член НАТО вряд ли вступит в БРИКС
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/12/1141193988_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b367008cc68e7973ae466d1df5b09db4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брикс, владимир путин (политик), россия, политика, новости, еаэс, снг, в мире, внешняя политика
Путин назвал два главных принципа расширения БРИКС

Путин: расширение БРИКС не должно мешать эффективности работы объединения

17:33 18.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ - 18 окт, РИА Новости Крым. Россия вместе с другими странами-членами БРИКС видит высокую заинтересованность других государств во вступлении в объединение, однако главная задача в работе по расширению - не допустить снижения эффективности работы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в представителями СМИ стран-членов БРИКС.
"Интерес к работе БРИКС растет. 30 государств заявили о своем желании работать в БРИКС. Поэтому мы сейчас вместе с коллегами-лидерами стран вырабатываем такую категорию, как страны-партнеры БРИКС", - сказал Путин.
При этом он подчеркнул что Россия, прежде всего, заинтересована в развитии взаимоотношений в направлении БРИКС со странами СНГ и Евразийского экономического союза.
"Но и другие регионы мы тоже с удовольствием будем приглашать. Мы будем руководствоваться двумя принципами: первый - это многосторонность, второе - эффективность работы организации. Увеличивая количество членов организации, мы не должны свести к минимуму эффективность работы самой структуры", - сказал глава российского государства.
Сотрудничество в рамках БРИКС отражает интересы государств и глобального Юга, и глобального Востока, количество сторонников объединения постоянно растет, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России
Лавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС стран
Постпред Крыма: Турция как член НАТО вряд ли вступит в БРИКС
 
БРИКСВладимир Путин (политик)РоссияПолитикаНовостиЕАЭССНГВ миреВнешняя политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:16В Севастополе 100-балльники по ЕГЭ и их учителя получат выплаты
18:59Крым в арктическом мешке: прогноз погоды на выходные от ФОБОС
18:41Снятый на Донбассе фильм "По праву молодости" покажут в Китае
18:29Путин оценил перспективы создания единой валюты БРИКС
18:16Пойдет ли Россия на перемирие по Украине
17:56Путин пригласил президента Палестины на форум стран БРИКС в Казани
17:51Когда закончится СВО - ответ Путина
17:45В Бахчисарае стартовал отопительный сезон – когда в дома придет тепло
17:33Путин назвал два главных принципа расширения БРИКС
17:10Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине – Путин
17:06Актер Ливанов рассказал украинским пограничникам, чей Крым
16:55Жительницу Керчи обвиняют в убийстве мужа
16:45Опоздали на 15 лет: Путин оценил отношения США и Китая
16:37БРИКС становится новым мировым центром развития – Путин
16:22Крымский мост сейчас: со стороны Керчи продолжает расти очередь
16:06Какие причалы отремонтируют в Севастополе
15:55Лавров раскрыл суть секретной части "победного плана" Зеленского
15:28В Керчи перевернулась скорая - пять пострадавших
15:27Южный берег Крыма остался без света из-за аварии
15:14Погиб в ЛНР: в Севастополе простились с героем спецоперации
Лента новостейМолния