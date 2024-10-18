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Путин назвал два главных принципа расширения БРИКС

Путин назвал два главных принципа расширения БРИКС - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Путин назвал два главных принципа расширения БРИКС

Россия вместе с другими странами-членами БРИКС видит высокую заинтересованность других государств во вступлении в объединение, однако главная задача в работе по РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T17:33

2024-10-18T17:33

2024-10-18T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ - 18 окт, РИА Новости Крым. Россия вместе с другими странами-членами БРИКС видит высокую заинтересованность других государств во вступлении в объединение, однако главная задача в работе по расширению - не допустить снижения эффективности работы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в представителями СМИ стран-членов БРИКС."Интерес к работе БРИКС растет. 30 государств заявили о своем желании работать в БРИКС. Поэтому мы сейчас вместе с коллегами-лидерами стран вырабатываем такую категорию, как страны-партнеры БРИКС", - сказал Путин.При этом он подчеркнул что Россия, прежде всего, заинтересована в развитии взаимоотношений в направлении БРИКС со странами СНГ и Евразийского экономического союза.Сотрудничество в рамках БРИКС отражает интересы государств и глобального Юга, и глобального Востока, количество сторонников объединения постоянно растет, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД РоссииЛавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС странПостпред Крыма: Турция как член НАТО вряд ли вступит в БРИКС

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брикс, владимир путин (политик), россия, политика, новости, еаэс, снг, в мире, внешняя политика