https://crimea.ria.ru/20241016/briks-gotovit-kolossalnyy-udar-po-ssha--politolog-1141097304.html

БРИКС готовит колоссальный удар по США – политолог

БРИКС готовит колоссальный удар по США – политолог - РИА Новости Крым, 16.10.2024

БРИКС готовит колоссальный удар по США – политолог

Принятие на саммите БРИКС в Казани решения о единой системе взаиморасчетов между странами-членами организации станет глобальной победой России и ее партнеров в... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T06:33

2024-10-16T06:33

2024-10-16T06:33

радио "спутник в крыму"

брикс

мнения

вадим колесниченко

сша

в мире

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Принятие на саммите БРИКС в Казани решения о единой системе взаиморасчетов между странами-членами организации станет глобальной победой России и ее партнеров в формировании многополярного экономического мира и одновременно – колоссальным ударом по США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко.По его словам, внимание всего политического бомонда мира в эти дни сконцентрировано только на одном – саммите БРИКС, который пройдет 22 – 24 октября в Казани.Он напомнил, что Россия направила предложение о формировании единой системы взаиморасчетов между странами-членами организации, и внедрить ее сегодня вполне реально, в отличие от единой денежной единицы."Единая денежная единица – это пока сложно для членов БИРКС, потому что разные уровни развития стран, которые вошли в организацию", – пояснил Колесниченко.Единая система взаиморасчетов в БРИКС станет альтернативой системе SWIFT, которая контролируется Америкой. Он подчеркнул, что в созданной БРИКС единой системе взаиморасчетов предусмотрено шифрование без единого центра."Будут только так называемые двойные расчеты. То есть конкретно между странами, которые проводят торговую операцию, будет открываться шифрованный канал связи, который только они могут контролировать, и доступ к таким каналам будут иметь только члены БРИКС", – объяснил Колесниченко.По его мнению, реализация этого проекта станет "нашей глобальной победой в формировании многополярного экономического мира, чего ждут уже почти 30 стран-кандидатов"."БРИКС – это весьма мощное объединение, которое, я в этом уже не сомневаюсь, будет драйвером экономики всего человечества", – заключил эксперт.В июне текущего года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что количество государств, заинтересованных в партнерстве с БРИКС, приблизилось к 30.В июле президент России Владимир Путин сообщил, что число сторонников БРИКС – организации, отражающей интересы стран глобального Юга и глобального Востока – продолжает неуклонно расти.В августе заявку на вступление в БРИКС подал Азербайджан, а в сентябре – Турция.В начале октября Куба запросила статус страны-партнера БРИКС через Россию. 13 октября Сербия заявила, что рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу Евросоюзу. А накануне, 14 октября, о своем намерении подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития, заявила республика Шри-Ланка.Свое участие на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября уже подтвердили 33 государства. БРИКС – межгосударственное объединение, сформированное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, в нем теперь состоят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу БРИКС В Европе признали БРИКС – Володин Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, мнения, вадим колесниченко, сша, в мире, экономика