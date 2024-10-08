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Куба просит статус страны-партнера БРИКС - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Куба просит статус страны-партнера БРИКС
Куба просит статус страны-партнера БРИКС - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Куба просит статус страны-партнера БРИКС
Власти Кубы направили официальную просьбу президенту России Владимиру Путину о вступлении в БРИКС в статусе государства-партнера. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T08:18
2024-10-08T08:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Власти Кубы направили официальную просьбу президенту России Владимиру Путину о вступлении в БРИКС в статусе государства-партнера. Об этом со ссылкой на гендиректора кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлоса Перейра пишет РИА Новости.Путин ранее официально пригласил на предстоящий саммит БРИКС в Казани кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля.4 сентября Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. В западных СМИ, комментируя новость, сообщали, что таким образом республика стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников. В Кремле заявили, что Турция действительно интересуется членством в объединении.При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что БРИКС и АСЕАН дают Анкаре возможность развития экономического сотрудничества, но это не означает отказ Турции от НАТО.Президент РФ Владимир Путин заявил, что более 30 стран проявляют готовность присоединиться или наладить сотрудничество с БРИКС.БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому конфликту, доказывает ряд состоявшихся и запланированных событий, в том числе с участием президента РФ Владимира Путина, поделился мнением политолог и журналист Юрий Светов.БРИКС - межгосударственное объединение, сформированное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, в нем теперь состоят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения состоится в Казани 22-24 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газаКульбит Милея: американист оценил разворот Аргентины от США к КитаюПутин назвал главную задачу БРИКС
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брикс, куба, в мире, политика, новости, экономика, россия
Куба просит статус страны-партнера БРИКС

Куба запросила статус страны-партнера БРИКС через Россию

08:18 08.10.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Власти Кубы направили официальную просьбу президенту России Владимиру Путину о вступлении в БРИКС в статусе государства-партнера. Об этом со ссылкой на гендиректора кубинского МИД по двусторонним вопросам Карлоса Перейра пишет РИА Новости.
"Куба официально обратилась с просьбой о включении ее в БРИКС в качестве "страны-партнера" в письме президенту России Владимиру Путину, который является временным председателем объединения, укрепляющего свои позиции ключевого игрока глобальной геополитики и надежды Глобального Юга", - сообщил Перейра в своих соцсетях.
Путин ранее официально пригласил на предстоящий саммит БРИКС в Казани кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля.
4 сентября Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. В западных СМИ, комментируя новость, сообщали, что таким образом республика стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников. В Кремле заявили, что Турция действительно интересуется членством в объединении.
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что БРИКС и АСЕАН дают Анкаре возможность развития экономического сотрудничества, но это не означает отказ Турции от НАТО.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что более 30 стран проявляют готовность присоединиться или наладить сотрудничество с БРИКС.
БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому конфликту, доказывает ряд состоявшихся и запланированных событий, в том числе с участием президента РФ Владимира Путина, поделился мнением политолог и журналист Юрий Светов.
БРИКС - межгосударственное объединение, сформированное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, в нем теперь состоят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения состоится в Казани 22-24 октября.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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