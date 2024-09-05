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Более 30 стран готовы присоединиться к БРИКС
Более 30 стран готовы присоединиться к БРИКС - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Более 30 стран готовы присоединиться к БРИКС
Более 30 стран проявляют готовность присоединиться или наладить сотрудничество с БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T11:39
2024-09-05T11:39
2024-09-05T11:39
владимир путин (политик)
чф рф (черноморский флот российской федерации)
россия
брикс
экономика
политика
новости
восточный экономический форум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Более 30 стран проявляют готовность присоединиться или наладить сотрудничество с БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания Всероссийского Экономического Форума.По его словам, расчеты в национальных валютах между странами-участницами объединения достигли примерно 65%. При этом речь не идет о целенаправленной политике долларизации, отметил Путин."Мы не отказывались - нам отказали в расчетах. И мы просто вынуждены искать другие возможности… Запад уже понимает, что совершил ошибку, своими глупыми действиями подталкивая страны отказываться от доллара", - констатировал российский лидер.Заявку на полноформатное участие в БРИКС ранее подала Турция. Страны БРИКС будут рассматривать ее, заявлял ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков. До этого соответствующая заявка поступила со стороны Баку.В БРИКС на данный момент входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Последние пять начали полноценную работу в организации с начала 2024 года.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сообщила, что на сегодняшний день более 20 стран мира выразили желание присоединиться к БРИКС.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Показать Западу "Кузькину мать" - идет ли Турция в БРИКС и зачемВенесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газаПутин рассказал о стратегии российской экономики
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владимир путин (политик), чф рф (черноморский флот российской федерации), россия, брикс, экономика, политика, новости, восточный экономический форум
Более 30 стран готовы присоединиться к БРИКС
Путин: более 30 стран готовы присоединиться или сотрудничать с БРИКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Более 30 стран проявляют готовность присоединиться или наладить сотрудничество с БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания Всероссийского Экономического Форума.
"Более 30 стран проявляют готовность к присоединению или сотрудничеству с БРИКС", - сказал российский лидер.
По его словам, расчеты в национальных валютах между странами-участницами объединения достигли примерно 65%. При этом речь не идет о целенаправленной политике долларизации, отметил Путин.
"Мы не отказывались - нам отказали в расчетах. И мы просто вынуждены искать другие возможности… Запад уже понимает, что совершил ошибку, своими глупыми действиями подталкивая страны отказываться от доллара", - констатировал российский лидер.
Заявку на полноформатное участие в БРИКС ранее подала Турция. Страны БРИКС будут рассматривать
ее, заявлял ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков. До этого соответствующая заявка поступила со стороны Баку
.
В БРИКС на данный момент входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Последние пять начали полноценную работу в организации с начала 2024 года.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сообщила, что на сегодняшний день более 20 стран мира
выразили желание присоединиться к БРИКС.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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