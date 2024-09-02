Показать Западу "Кузькину мать" - идет ли Турция в БРИКС и зачем
Членство Турции в БРИКС дало бы стране торговую и политическую вариативность - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вступление Турции в БРИКС дало бы стране вариативность и альтернативность действий в рамках мировой торговли, и стало бы новым сигналом западным союзникам о дальнейших намерениях свободно проводить независимую политику национальных интересов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.
Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщили в понедельник западные СМИ. Уточняется, что страна "стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников". При этом официального подтверждения этой информации со стороны турецких властей пока не поступало.
"Предположим, Турция, действительно размышляет о том, чтобы подать такую заявку. Это было бы логично, поскольку БРИКС превратился в очень влиятельный клуб, где сосредоточены серьезные производительные силы, бюджеты и геополитическое влияние - это хорошая альтернатива любым другим вариантам. Это такая диверсификация для Турции", - говорит эксперт.
По его словам, таким образом, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган мог бы разложить "яйца по разным корзинам" и обеспечить вариативность и альтернативность действий в рамках мировой торговли и политики.
"Турция давно считает себя одним из центров поляризации - идея однополярного мира ей не близка. Членство в НАТО совсем не означает, что она всегда сходилась на одном полюсе с Вашингтоном. Турция всегда свободно проводила свою политику. Поэтому у Турции, особенно в период Эрдогана, происходят постоянные разборки с теми же США", - продолжает он.
Для самого объединения БРИКС вступление Турции - тоже хорошее приобретение, убежден Чупрыгин. Поскольку страна обладает серьезным, хотя и неоднозначным, влиянием на ситуацию на Ближнем Востоке. При этом эксперт не исключает, что соответствующая информация в западных СМИ вполне может быть всего лишь "тактическим вбросом со стороны Эрдогана".
"Вполне возможен вариант, что Эрдоган в очередной раз поругался в США и НАТО, и решил показать им "Кузькину мать": "Раз вы так, значит, я сейчас пойду и вступлю в БРИКС", - такой вариант не исключен. Эрдоган не раз показывал свою возможность играть в "пинг-понг" своими западными союзниками", - напоминает политолог.
20 августа стало известно о том, что Баку подал официальную заявку на вступление в БРИКС, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
В БРИКС на данный момент входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Последние пять начали полноценную работу в организации с начала 2024 года. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сообщила, что на сегодняшний день более 20 стран мира выразили желание присоединиться к БРИКС. В частности, о желании вступить в БРИКС в июне, кроме Турции, заявлял и Таиланд.
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