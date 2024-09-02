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Показать Западу "Кузькину мать" - идет ли Турция в БРИКС и зачем - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Показать Западу "Кузькину мать" - идет ли Турция в БРИКС и зачем
Показать Западу "Кузькину мать" - идет ли Турция в БРИКС и зачем - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Показать Западу "Кузькину мать" - идет ли Турция в БРИКС и зачем
Вступление Турции в БРИКС дало бы стране вариативность и альтернативность действий в рамках мировой торговли, и стало бы новым сигналом западным союзникам о... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T20:46
2024-09-02T20:46
брикс
мнения
турция
политика
новости
андрей чупрыгин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вступление Турции в БРИКС дало бы стране вариативность и альтернативность действий в рамках мировой торговли, и стало бы новым сигналом западным союзникам о дальнейших намерениях свободно проводить независимую политику национальных интересов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщили в понедельник западные СМИ. Уточняется, что страна "стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников". При этом официального подтверждения этой информации со стороны турецких властей пока не поступало.По его словам, таким образом, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган мог бы разложить "яйца по разным корзинам" и обеспечить вариативность и альтернативность действий в рамках мировой торговли и политики."Турция давно считает себя одним из центров поляризации - идея однополярного мира ей не близка. Членство в НАТО совсем не означает, что она всегда сходилась на одном полюсе с Вашингтоном. Турция всегда свободно проводила свою политику. Поэтому у Турции, особенно в период Эрдогана, происходят постоянные разборки с теми же США", - продолжает он.Для самого объединения БРИКС вступление Турции - тоже хорошее приобретение, убежден Чупрыгин. Поскольку страна обладает серьезным, хотя и неоднозначным, влиянием на ситуацию на Ближнем Востоке. При этом эксперт не исключает, что соответствующая информация в западных СМИ вполне может быть всего лишь "тактическим вбросом со стороны Эрдогана".20 августа стало известно о том, что Баку подал официальную заявку на вступление в БРИКС, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.В БРИКС на данный момент входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Последние пять начали полноценную работу в организации с начала 2024 года. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сообщила, что на сегодняшний день более 20 стран мира выразили желание присоединиться к БРИКС. В частности, о желании вступить в БРИКС в июне, кроме Турции, заявлял и Таиланд.Читайте также на РИА Новости Крым:Число сторонников БРИКС в мире постоянно растет – ПутинЛавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС странМир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников России
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брикс, мнения, турция, политика, новости, андрей чупрыгин
Показать Западу "Кузькину мать" - идет ли Турция в БРИКС и зачем

Членство Турции в БРИКС дало бы стране торговую и политическую вариативность - эксперт

20:46 02.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Вступление Турции в БРИКС дало бы стране вариативность и альтернативность действий в рамках мировой торговли, и стало бы новым сигналом западным союзникам о дальнейших намерениях свободно проводить независимую политику национальных интересов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.
Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщили в понедельник западные СМИ. Уточняется, что страна "стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников". При этом официального подтверждения этой информации со стороны турецких властей пока не поступало.

"Предположим, Турция, действительно размышляет о том, чтобы подать такую заявку. Это было бы логично, поскольку БРИКС превратился в очень влиятельный клуб, где сосредоточены серьезные производительные силы, бюджеты и геополитическое влияние - это хорошая альтернатива любым другим вариантам. Это такая диверсификация для Турции", - говорит эксперт.

По его словам, таким образом, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган мог бы разложить "яйца по разным корзинам" и обеспечить вариативность и альтернативность действий в рамках мировой торговли и политики.
"Турция давно считает себя одним из центров поляризации - идея однополярного мира ей не близка. Членство в НАТО совсем не означает, что она всегда сходилась на одном полюсе с Вашингтоном. Турция всегда свободно проводила свою политику. Поэтому у Турции, особенно в период Эрдогана, происходят постоянные разборки с теми же США", - продолжает он.
Для самого объединения БРИКС вступление Турции - тоже хорошее приобретение, убежден Чупрыгин. Поскольку страна обладает серьезным, хотя и неоднозначным, влиянием на ситуацию на Ближнем Востоке. При этом эксперт не исключает, что соответствующая информация в западных СМИ вполне может быть всего лишь "тактическим вбросом со стороны Эрдогана".

"Вполне возможен вариант, что Эрдоган в очередной раз поругался в США и НАТО, и решил показать им "Кузькину мать": "Раз вы так, значит, я сейчас пойду и вступлю в БРИКС", - такой вариант не исключен. Эрдоган не раз показывал свою возможность играть в "пинг-понг" своими западными союзниками", - напоминает политолог.

20 августа стало известно о том, что Баку подал официальную заявку на вступление в БРИКС, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
В БРИКС на данный момент входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Последние пять начали полноценную работу в организации с начала 2024 года. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее сообщила, что на сегодняшний день более 20 стран мира выразили желание присоединиться к БРИКС. В частности, о желании вступить в БРИКС в июне, кроме Турции, заявлял и Таиланд.
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