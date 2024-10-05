https://crimea.ria.ru/20241005/kulbit-mileya-amerikanist-otsenil-razvorot-argentiny-ot-ssha-k-kitayu-1140865169.html

Кульбит Милея: американист оценил разворот Аргентины от США к Китаю

Кульбит Милея: американист оценил разворот Аргентины от США к Китаю - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Кульбит Милея: американист оценил разворот Аргентины от США к Китаю

Президент Аргентины Хавьер Милей осознал, что США не поможет стране справиться с трудностями и сегодня опять переобувается в воздухе в надежде на этот раз на... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T16:38

2024-10-05T16:38

2024-10-05T17:29

мнения

малек дудаков

сша

китай

аргентина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент Аргентины Хавьер Милей осознал, что США не поможет стране справиться с трудностями и сегодня опять переобувается в воздухе в надежде на этот раз на Китай, который еще недавно всячески оскорблял. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.По словам политолога, какое-то время Милей был уверен, что если проявит абсолютную лояльность Вашингтону, то быстро получит от американцев много денег. Однако США не спешат вытаскивать Аргентину из долговой ямы.В результате шоковой терапии Милея с резким сокращением всех расходов аргентинская экономика обвалилась в 2024 году на 4%, отмечает политолог. Все надежды на то, что "Запад нам поможет", рухнули. И теперь Милей чтобы вымолить деньги и инвестиции, уже готов посетить Китай, который еще недавно всячески оскорблял.Дудаков отмечает, что такое сотрудничество выгодно и Пекину. В частности, потому что КНР заинтересованы в создании глубоководного порта в Аргентине для освоения Антарктиды. А также в размещении за океаном своих автозаводов по производству китайских электромобилей."Ну и вишенка на торте – редкоземельные металлы. На Аргентину приходится 21% мировых запасов лития", – отметил Дудаков.Избежать дефолта за счет кредитных линий Аргентине помог именно Китай, и сегодня он единственная надежда Милея, считает политолог."Остается молить Китай о спасении – никто другой Буэнос-Айресу точно не поможет", – заключил американист.Ранее доктор политических наук Александр Ирхин высказал мнение, что избрание президентом Аргентины проамериканского политика Хавьера Милея не приведет страну в счастливое будущее, а откатит на полвека назад.Аргентина взяла курс на полноценное партнерство с США и странами Запада после победы на президентских выборах Хавьера Милея в декабре 2023 года. Ультраправый популист и бизнесмен, он одержал победу, получив почти 56% голосов избирателей. Сам он называет себя "анархо-капиталистом", выступает за долларизацию экономики, против вступления Аргентины в БРИКС, а также кооперации с РФ и Китаем.При этом советник Милея по внешнеполитическим делам Диана Мондино после избрания Милея официально заявляла, что Аргентина не собирается разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией."Не может быть и разрыва с Россией", – сказала она в беседе с журналистами в ноябре 2023 года.Тогда же Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию по урегулированию украинского конфликта. Политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров назвал "мирную инициативу" Милея очередным шоу эпатажного аргентинского политика.В апреле 2024 года министр обороны страны Луис Петри заявлял, что Аргентина желает присоединиться к НАТО в качестве "глобального партнера альянса".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Плохая пародия: почему "новая Антанта" против России обречена на провал

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, малек дудаков, сша, китай, аргентина, политика, новости