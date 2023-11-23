https://crimea.ria.ru/20231123/zelenskomu-postupilo-predlozhenie-ot-prezidenta-argentiny-1132991901.html

Зеленскому поступило предложение от президента Аргентины

Зеленскому поступило предложение от президента Аргентины - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Зеленскому поступило предложение от президента Аргентины

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию по урегулированию украинского конфликта,... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T09:27

2023-11-23T09:27

2023-11-23T09:38

аргентина

новости

в мире

украина

политика

хавьер милей

владимир зеленский (президент украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132967137_0:0:2725:1533_1920x0_80_0_0_6ba05c5c7e28220086e6c5cb6e4f0f76.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию по урегулированию украинского конфликта, рассказала журналистам советник Милея по внешнеполитическим делам Диана Мондино.Диана Мондино заявила, что Аргентина не собирается разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией.В свою очередь президент Аргентины Хавьер Милей сообщил телеканалу, что речь идет о том, что новые власти не хотят продвигать отношения с рядом стран.Журналист телеканала спросил у Милея, намерен ли он "помириться с Китаем и Россией". "А когда я с ними ссорился?" – ответил Милей.Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине, обогнав своего противника – кандидата от правящей партии Серхио Массу – на десять процентов.Ультраправый популист и бизнесмен одержал победу на выборах президента Аргентины, получив почти 56% голосов избирателей. Новый лидер страны называет себя "анархо-капиталистом", выступает за долларизацию экономики и является категорическим противником вступления Аргентины в БРИКС и кооперации с Россией и Китаем.

https://crimea.ria.ru/20231121/kupil-bilet-na-tonuschiy-korabl-chto-zhdet-argentinu-s-novym-prezidentom-1132944512.html

аргентина

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аргентина, новости, в мире, украина, политика, хавьер милей, владимир зеленский (президент украины)