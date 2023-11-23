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Зеленскому поступило предложение от президента Аргентины - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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Зеленскому поступило предложение от президента Аргентины
Зеленскому поступило предложение от президента Аргентины - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Зеленскому поступило предложение от президента Аргентины
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию по урегулированию украинского конфликта,... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T09:27
2023-11-23T09:38
аргентина
новости
в мире
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политика
хавьер милей
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию по урегулированию украинского конфликта, рассказала журналистам советник Милея по внешнеполитическим делам Диана Мондино.Диана Мондино заявила, что Аргентина не собирается разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией.В свою очередь президент Аргентины Хавьер Милей сообщил телеканалу, что речь идет о том, что новые власти не хотят продвигать отношения с рядом стран.Журналист телеканала спросил у Милея, намерен ли он "помириться с Китаем и Россией". "А когда я с ними ссорился?" – ответил Милей.Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине, обогнав своего противника – кандидата от правящей партии Серхио Массу – на десять процентов.Ультраправый популист и бизнесмен одержал победу на выборах президента Аргентины, получив почти 56% голосов избирателей. Новый лидер страны называет себя "анархо-капиталистом", выступает за долларизацию экономики и является категорическим противником вступления Аргентины в БРИКС и кооперации с Россией и Китаем.
https://crimea.ria.ru/20231121/kupil-bilet-na-tonuschiy-korabl-chto-zhdet-argentinu-s-novym-prezidentom-1132944512.html
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аргентина, новости, в мире, украина, политика, хавьер милей, владимир зеленский (президент украины)
Зеленскому поступило предложение от президента Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей предложил Зеленскому урегулировать украинский конфликт

09:27 23.11.2023 (обновлено: 09:38 23.11.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в Южной Америке конференцию по урегулированию украинского конфликта, рассказала журналистам советник Милея по внешнеполитическим делам Диана Мондино.

"Они (Милей и Зеленский. – ред.) организуют мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет к месту", – цитирует Мондино РИА Новости.

Диана Мондино заявила, что Аргентина не собирается разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией.

"Говорят, что мы разорвем отношения с Бразилией и Китаем. Это вещи, которые не имеют смысла и логики... Нет ни разрыва, ни изменения отношений... Не может быть и разрыва (дипломатических отношений – ред.) с Россией. Должна быть экстремально серьезная ситуация, чтобы был отозван посол", – цитирует Мондино РИА Новости.

В свою очередь президент Аргентины Хавьер Милей сообщил телеканалу, что речь идет о том, что новые власти не хотят продвигать отношения с рядом стран.
Журналист телеканала спросил у Милея, намерен ли он "помириться с Китаем и Россией". "А когда я с ними ссорился?" – ответил Милей.

"Я указал, чьим союзником являюсь. Я являюсь союзником США, Израиля и Запада. И кроме того, я указал, что не буду продвигать отношений с автократическими режимами, с коммунистами, с теми, кто не уважает мир, или с теми, кто не имеет демократических ценностей. При этом предприниматели имеют полную свободу торговать с кем хотят", – добавил он.

Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине, обогнав своего противника – кандидата от правящей партии Серхио Массу – на десять процентов.
Ультраправый популист и бизнесмен одержал победу на выборах президента Аргентины, получив почти 56% голосов избирателей. Новый лидер страны называет себя "анархо-капиталистом", выступает за долларизацию экономики и является категорическим противником вступления Аргентины в БРИКС и кооперации с Россией и Китаем.
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