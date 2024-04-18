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Аргентина хочет глобального партнерства с НАТО - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Аргентина хочет глобального партнерства с НАТО
Аргентина хочет глобального партнерства с НАТО - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Аргентина хочет глобального партнерства с НАТО
Аргентина хочет присоединиться к НАТО в качестве "глобального партнера альянса", заявил в четверг министр обороны страны Луис Петри. РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T18:39
2024-04-18T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Аргентина хочет присоединиться к НАТО в качестве "глобального партнера альянса", заявил в четверг министр обороны страны Луис Петри.Он пояснил, что таким образом власти страны рассчитывают модернизировать аргентинскую армию по стандартам НАТО.Аргентина взяла курс на полноценное партнерство с США и странами Запада после победы на президентских выборах Хавьера Милея в декабре прошлого года. Ультраправый популист и бизнесмен Милей одержал победу, получив почти 56% голосов избирателей. Новый лидер страны называет себя "анархо-капиталистом", выступает за долларизацию экономики и является категорическим противником вступления Аргентины в БРИКС и кооперации с Россией и Китаем. Читайте также на РИА Новости Крым:Лондон может использовать ВСУ в войне с Аргентиной – украинские СМИЗеленскому поступило предложение от президента Аргентины"Мини-Трамп" против БРИКС: чего ждать от нового президента Аргентины
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РИА Новости Крым
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аргентина, новости, нато, в мире, политика
Аргентина хочет глобального партнерства с НАТО

Аргентина хочет стать "глобальным партнером альянса" – Глава Минобороны Пери

18:39 18.04.2024
 
 / Перейти в фотобанкФлаг Аргентинской Республики
Флаг Аргентинской Республики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Аргентина хочет присоединиться к НАТО в качестве "глобального партнера альянса", заявил в четверг министр обороны страны Луис Петри.
"Я встретился с замгенсекретаря НАТО. Я представил ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Аргентины стать глобальным партнером этой организации", – цитирует Пери РИА Новости.
Он пояснил, что таким образом власти страны рассчитывают модернизировать аргентинскую армию по стандартам НАТО.
Аргентина взяла курс на полноценное партнерство с США и странами Запада после победы на президентских выборах Хавьера Милея в декабре прошлого года. Ультраправый популист и бизнесмен Милей одержал победу, получив почти 56% голосов избирателей. Новый лидер страны называет себя "анархо-капиталистом", выступает за долларизацию экономики и является категорическим противником вступления Аргентины в БРИКС и кооперации с Россией и Китаем.
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