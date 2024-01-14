https://crimea.ria.ru/20240114/london-mozhet-ispolzovat-vsu-v-voyne-s-argentinoy--ukrainskie-smi-1134193102.html

Лондон может использовать ВСУ в войне с Аргентиной – украинские СМИ

Лондон может использовать ВСУ в войне с Аргентиной – украинские СМИ - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Лондон может использовать ВСУ в войне с Аргентиной – украинские СМИ

Великобритания может использовать подписанное с Украиной соглашение для вовлечения ВСУ в новую войну за британские интересы, например, с Аргентиной за контроль... РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T17:35

2024-01-14T17:35

2024-01-14T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Великобритания может использовать подписанное с Украиной соглашение для вовлечения ВСУ в новую войну за британские интересы, например, с Аргентиной за контроль над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".Авторы публикации отмечают, что в подписанном 12 января соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности есть пункт 7, который гласит: "участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные способности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединенного Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь. Условия, формат и объем такой помощи будут определяться участниками".По мнению журналистов, "наиболее реальный вариант, в котором Британия могла бы нуждаться в украинской помощи", является кейс с Фолклендскими островами. Издание напомнило, что новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей уже заявил о намерениях восстановить суверенитет страны над этими островами, которые Лондон считает своей территорией.Авторы статьи указывают, что сегодня британская армия находится в намного более плачевном состоянии, чем 40 лет назад, когда она победила аргентинские войска в Фолклендской войне 1982 года.Издание не исключает, что Украину могут привлечь к военной операции против Шотландии, если та провозгласит независимость, а Лондон захочет этому воспрепятствовать силой.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский 12 января в Киеве подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. Документ среди прочего предусматривает предоставление Украине "всеобъемлющей помощи для защиты и восстановления территориальной целостности"; предотвращение и сдерживание военной эскалации и "новой агрессии России"; помощь в будущей интеграции Киева в евро-атлантические институты, в том числе путем поддержки реформ на Украине.Директор центра политической информации Алексей Мухин в комментарии РИА Новости Крым не исключил, что подобные соглашения с Украиной заключат и другие члены НАТО, чтобы не принимать страну в альянс.Политолог также не исключил, что, подписав соглашение, Великобритания получит взамен очень серьезные коммерческие преференции за счет Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандальное соглашение Британии и Украины: Киеву не оставляют шансовБудет означать объявление войны: Медведев предостерег БританиюЗеленскому поступило предложение от президента Аргентины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, всу (вооруженные силы украины), украина, великобритания, риши сунак, аргентина, новости, владимир зеленский (президент украины), хавьер милей