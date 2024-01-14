https://crimea.ria.ru/20240114/soglashenie-kieva-s-londonom--vtoraya-faza-prodazhi-ukrainy-zapadu-1134179897.html

Соглашение Киева с Лондоном – вторая фаза продажи Украины Западу

Соглашение Киева с Лондоном – вторая фаза продажи Украины Западу - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Соглашение Киева с Лондоном – вторая фаза продажи Украины Западу

соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", дала сигнал другим странам-членам НАТО, что они тоже могут последовать ее примеру. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T07:11

2024-01-14T07:11

2024-01-14T07:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Великобритания, подписав с Украиной "соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", дала сигнал другим странам-членам НАТО, что они тоже могут последовать ее примеру. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин и пояснил, чем это грозит Украине.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года.С другой стороны, по мнению Алексей Мухина, нужно посмотреть на особенности этого соглашения. Оно сопровождалось еще передачей Украиной Британии определенных коммерческих проектов. Например, считает эксперт, Украина фактически передала месторождения лития в обмен на гарантии безопасности. Политолог не исключает, что впоследствии выяснится еще ряд обстоятельств подписания соглашения между Украиной и Великобританией.Подписав соглашение, Великобритания выделила Украине военную помощь в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов, которые пойдут на закупку новых беспилотников, включая разведывательные, ударные дальнего действия и морские. Ожидается, что большинство дронов будут производиться в Великобритании.Мухин объяснил, что британцы не выдумали ничего нового и напомнил, как Зеленский недавно пожаловался, что 70% так называемой американской помощи Украине остается в США. Британцы делают то же самое. На выделенные деньги они производят оружие, стимулируя собственную экономику, потом передают его Украине, чтобы она воевала этим оружием.По словам политолога, подписав соглашение, Зеленский подвергает Украину риску быть втянутой во все авантюры, которые будет организовывать Британия. И украинские военные, возможно, будут вынуждены участвовать в них помимо своей воли, подытожил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандальное соглашение Британии и Украины: Киеву не оставляют шансовСуицидальное решение: примет ли НАТО Украину в свой составЗеленский снова просится в НАТО

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украина, алексей мухин, мнения, великобритания, киев, лондон