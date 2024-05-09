https://crimea.ria.ru/20240509/v-krymu-prazdnuyut-den-pobedy-1137152558.html

В Крыму празднуют День Победы

В Крыму празднуют День Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2024

В Крыму празднуют День Победы

В Крыму проходят праздничные мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T10:16

2024-05-09T10:16

2024-05-09T10:55

80 лет освобождения крыма

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Крыму проходят праздничные мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков.В этом году парады Победы и шествие "Бессмертного полка" в регионе не проходят в целях безопасности. Однако власти и жители Крыма отдают дань памяти подвигу героев. Первые лица республики утром возложили цветы к мемориалу на Воинском кладбище и к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина в Симферополе.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, российские военнослужащие-участники специальной военной операции обязательно добьются победы над фашистским режимом, как и их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны.Аксенов выразил уверенность, что все цели, поставленные верховным главнокомандующим, будут достигнуты.Председатель крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в Крыму бережно хранят память о павших в Великой Отечественной войне и о жертвах фашистских оккупантов, восстанавливают и создают новые памятники в их честь."Говорят, что человек умирает дважды: первый раз — телесно, а второй — когда о нем забывают. Крымчане о своих Героях помнят. Отмечу, что события 79-летней давности остро переплетаются с сегодняшним днем. Русский солдат вновь сражается с нацистами на территории бывшей Украины", - сказал он.

https://crimea.ria.ru/20240509/kod-pobedy-v-nashikh-serdtsakh-rukovoditeli-kryma-pozdravili-rossiyan-s-9-maya-1137147066.html

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крым, симферополь, праздники и памятные даты, сергей аксенов, владимир константинов, новости крыма