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В Крыму празднуют День Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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https://crimea.ria.ru/20240509/v-krymu-prazdnuyut-den-pobedy-1137152558.html
В Крыму празднуют День Победы
В Крыму празднуют День Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2024
В Крыму празднуют День Победы
В Крыму проходят праздничные мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T10:16
2024-05-09T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Крыму проходят праздничные мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков.В этом году парады Победы и шествие "Бессмертного полка" в регионе не проходят в целях безопасности. Однако власти и жители Крыма отдают дань памяти подвигу героев. Первые лица республики утром возложили цветы к мемориалу на Воинском кладбище и к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина в Симферополе.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, российские военнослужащие-участники специальной военной операции обязательно добьются победы над фашистским режимом, как и их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны.Аксенов выразил уверенность, что все цели, поставленные верховным главнокомандующим, будут достигнуты.Председатель крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в Крыму бережно хранят память о павших в Великой Отечественной войне и о жертвах фашистских оккупантов, восстанавливают и создают новые памятники в их честь."Говорят, что человек умирает дважды: первый раз — телесно, а второй — когда о нем забывают. Крымчане о своих Героях помнят. Отмечу, что события 79-летней давности остро переплетаются с сегодняшним днем. Русский солдат вновь сражается с нацистами на территории бывшей Украины", - сказал он.
https://crimea.ria.ru/20240509/kod-pobedy-v-nashikh-serdtsakh-rukovoditeli-kryma-pozdravili-rossiyan-s-9-maya-1137147066.html
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крым, симферополь, праздники и памятные даты, сергей аксенов, владимир константинов, новости крыма
В Крыму празднуют День Победы

В Крыму празднуют 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

10:16 09.05.2024 (обновлено: 10:55 09.05.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВласти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Крыму проходят праздничные мероприятия в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков.
В этом году парады Победы и шествие "Бессмертного полка" в регионе не проходят в целях безопасности. Однако власти и жители Крыма отдают дань памяти подвигу героев.
Первые лица республики утром возложили цветы к мемориалу на Воинском кладбище и к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина в Симферополе.
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВласти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
© Telegram-канал Владимира Константинова
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
Как отметил глава республики Сергей Аксенов, российские военнослужащие-участники специальной военной операции обязательно добьются победы над фашистским режимом, как и их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны.

"В переломный момент мировой истории советский народ оказался той силой, которая остановила фашизм. Низкий поклон и слова уважения и благодарности нашим ветеранам. Сегодня время требует того же. Наши воины, участники СВО, вновь мужественно выполняют свой долг, громят врага и обязательно добьются победы", - сказал он по окончании церемонии возложения цветов.

Аксенов выразил уверенность, что все цели, поставленные верховным главнокомандующим, будут достигнуты.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВласти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
1 из 7
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВласти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
2 из 7
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
© Telegram-канал Владимира Константинова
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВласти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
3 из 7
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
© Telegram-канал Владимира Константинова
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВласти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
4 из 7
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
© Telegram-канал Владимира Константинова
© РИА Новости КрымВласти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
5 из 7
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВласти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
6 из 7
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВласти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
7 из 7
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
© РИА Новости Крым
1 из 7
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 7
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
© Telegram-канал Владимира Константинова
3 из 7
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
© Telegram-канал Владимира Константинова
4 из 7
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
© Telegram-канал Владимира Константинова
5 из 7
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
© РИА Новости Крым
6 из 7
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
© РИА Новости Крым
7 из 7
Власти Крыма в честь 79-й годовщины Великой Победы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Гагарина
© РИА Новости Крым
Председатель крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в Крыму бережно хранят память о павших в Великой Отечественной войне и о жертвах фашистских оккупантов, восстанавливают и создают новые памятники в их честь.
"Говорят, что человек умирает дважды: первый раз — телесно, а второй — когда о нем забывают. Крымчане о своих Героях помнят. Отмечу, что события 79-летней давности остро переплетаются с сегодняшним днем. Русский солдат вновь сражается с нацистами на территории бывшей Украины", - сказал он.
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80 лет освобождения КрымаКрымСимферопольПраздники и памятные датыСергей АксеновВладимир КонстантиновНовости Крыма
 
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