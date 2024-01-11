https://crimea.ria.ru/20240111/suitsidalnoe-reshenie-primet-li-nato-ukrainu-v-svoy-sostav-1134131044.html

Суицидальное решение: примет ли НАТО Украину в свой состав

Суицидальное решение: примет ли НАТО Украину в свой состав - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Суицидальное решение: примет ли НАТО Украину в свой состав

Очередная просьба президента Украины принять его страну в НАТО, которую он озвучил во время визита в Таллин, – это жест отчаяния. Такое мнение в комментарии РИА РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T20:25

2024-01-11T20:25

2024-01-11T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Очередная просьба президента Украины принять его страну в НАТО, которую он озвучил во время визита в Таллин, – это жест отчаяния. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин и пояснил, какими могут быть последствия в случае положительного решения по этому вопросу.Политолог проводит аналогию с ситуацией в отношении Европейского союза и напоминает, что очень многие страны-участники против того, чтобы Украина присоединилась к ЕС как полноправный член. Это будет означать, что Украину возьмут на содержание в Евросоюз. К этому готовы далеко не все. В НАТО, по словам эксперта, точно такие же разногласия.Не готова Украина и к вступлению в Евросоюз. Поэтому объявление ее кандидатом в ЕС ставит под угрозу существование самого союза, как и НАТО.При этом эксперт не исключает вероятности положительного решения в плане принятия Украины в ЕС и альянс.Читайте также на РИА Новости Крым:Возьмет ли НАТО под охрану украинские корабли в Черном мореЭксперт оценил шансы НАТО ввести войска на УкраинуПутин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией

https://crimea.ria.ru/20240111/zelenskiy-snova-prositsya-v-nato-1134125097.html

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мнения, алексей мухин, политика, европейский союз, нато, украина, владимир зеленский (президент украины), в мире