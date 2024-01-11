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Суицидальное решение: примет ли НАТО Украину в свой состав - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Суицидальное решение: примет ли НАТО Украину в свой состав
Суицидальное решение: примет ли НАТО Украину в свой состав - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Суицидальное решение: примет ли НАТО Украину в свой состав
Очередная просьба президента Украины принять его страну в НАТО, которую он озвучил во время визита в Таллин, – это жест отчаяния. Такое мнение в комментарии РИА РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T20:25
2024-01-11T21:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Очередная просьба президента Украины принять его страну в НАТО, которую он озвучил во время визита в Таллин, – это жест отчаяния. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин и пояснил, какими могут быть последствия в случае положительного решения по этому вопросу.Политолог проводит аналогию с ситуацией в отношении Европейского союза и напоминает, что очень многие страны-участники против того, чтобы Украина присоединилась к ЕС как полноправный член. Это будет означать, что Украину возьмут на содержание в Евросоюз. К этому готовы далеко не все. В НАТО, по словам эксперта, точно такие же разногласия.Не готова Украина и к вступлению в Евросоюз. Поэтому объявление ее кандидатом в ЕС ставит под угрозу существование самого союза, как и НАТО.При этом эксперт не исключает вероятности положительного решения в плане принятия Украины в ЕС и альянс.Читайте также на РИА Новости Крым:Возьмет ли НАТО под охрану украинские корабли в Черном мореЭксперт оценил шансы НАТО ввести войска на УкраинуПутин ответил на слова Байдена о возможной войне НАТО с Россией
https://crimea.ria.ru/20240111/zelenskiy-snova-prositsya-v-nato-1134125097.html
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мнения, алексей мухин, политика, европейский союз, нато, украина, владимир зеленский (президент украины), в мире
Суицидальное решение: примет ли НАТО Украину в свой состав

Принятие Украины в НАТО и ЕС может стать катастрофой для альянса и Евросоюза – политолог

20:25 11.01.2024 (обновлено: 21:09 11.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Очередная просьба президента Украины принять его страну в НАТО, которую он озвучил во время визита в Таллин, – это жест отчаяния. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин и пояснил, какими могут быть последствия в случае положительного решения по этому вопросу.

"Просьба Зеленского говорит о том, что он находится в одной из стадий отчаяния. Судя по всему, Украину не возьмут в НАТО. Но сделают все для того, чтобы она думала, что ее вот-вот возьмут. Это как линия горизонта: по мере приближения она отходит все дальше. Для Украины вхождение в альянс – это линия горизонта", – сказал Мухин.

Политолог проводит аналогию с ситуацией в отношении Европейского союза и напоминает, что очень многие страны-участники против того, чтобы Украина присоединилась к ЕС как полноправный член. Это будет означать, что Украину возьмут на содержание в Евросоюз. К этому готовы далеко не все. В НАТО, по словам эксперта, точно такие же разногласия.

"Присоединение Украины к НАТО противоречит всем принципам, пунктам Устава НАТО. Эта страна наименее подготовленная к вступлению в альянс с точки зрения уставных документов. Попытка продавить Украину в НАТО будет означать автоматический слом этой организации", – высказал мнение Алексей Мухин.

Не готова Украина и к вступлению в Евросоюз. Поэтому объявление ее кандидатом в ЕС ставит под угрозу существование самого союза, как и НАТО.

"Представим, что Украина вошла в состав НАТО. У нее есть 2% ВВП, чтобы выплачивать взнос? Нет. Более того, она находится на внешнем содержании. То есть последствия вступления Украины в альянс или Евросоюз катастрофические для них. Поэтому все разговоры, что Украина вот-вот присоединится либо к ЕС, либо войдет в состав НАТО – это разговоры, которые отвлекают от реального положения дел", – рассуждает политолог.

При этом эксперт не исключает вероятности положительного решения в плане принятия Украины в ЕС и альянс.

"Все возможно. Принимают решения в НАТО и Евросоюзу люди, у которых отсутствует инстинкт самосохранения. Поэтому я вполне допускаю принятие этого суицидального решения", – заключил Алексей Мухин.

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