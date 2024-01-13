https://crimea.ria.ru/20240113/skandalnoe-soglashenie-britanii-i-ukrainy-kievu-ne-ostavlyayut-shansov-1134173969.html
Скандальное соглашение Британии и Украины: Киеву не оставляют шансов
Скандальное соглашение Британии и Украины: Киеву не оставляют шансов - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Скандальное соглашение Британии и Украины: Киеву не оставляют шансов
Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая его разменной монетой в политических стремлениях Лондона. Об этом говорится в комментарии РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T15:39
2024-01-13T15:39
2024-01-13T15:44
риши сунак
украина
владимир зеленский (президент украины)
новости
в мире
политика
поставки западного оружия украине
посольство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0d/1134174085_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_5a467e7ef9e7732e3cf4979eb107bb72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая его разменной монетой в политических стремлениях Лондона. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне по поводу подписания нового соглашения о британо-украинском сотрудничестве в сфере безопасности."Итоги агитационной поездки премьер-министра Риши Сунака к "другу Зеленскому" плачевны, прежде всего, для самой Украины. Если отставить в сторону пафосные воззвания, Лондон продолжает рассматривать эту страну как нацеленный против России геополитический инструмент", - заявили в посольстве.Отмечается, что подписанное соглашение говорит о том, что Украине не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее "разменной монетой в авантюрах англосаксов в Евразии".В посольстве также обратили внимание, что британская помощь анонсирована на фоне сообщений о том, что Пентагон оказался неспособным проследить дальнейшую "судьбу" передаваемого Киеву вооружения."Осознают ли британские налогоплательщики, что финансируемые ими подачки коррумпированному режиму Зеленского продолжают утекать в бездонную "черную дыру"?" - задали риторический вопрос в российской дипмиссии, напомнив о том, что сама Британия переживает экономический кризис и как следствие обвал предвыборных рейтингов правящих консерваторов."Практика показывает, что геополитические экзерсисы на украинской ниве отнюдь не гарантируют спасения политической карьеры", - заметили в посольстве.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года. Деньги пойдут на закупку новых беспилотников, включая разведывательные, ударные дальнего действия и морские.Кроме того, Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали "соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности". Документ предусматривает обмен разведывательной информацией, сотрудничество в сфере кибербезопасности, обучение военнослужащих, кооперацию в оборонной промышленности.Читайте также на РИА Новости Крым:Эскалация в Йемене выгодна только двум странам – экспертБудет означать объявление войны: Медведев предостерег БританиюЗачем Арахамия "проговорился" о срыве переговоров с Россией
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0d/1134174085_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_639d4b21d4b3ced1d3b901a48e3316db.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
риши сунак, украина, владимир зеленский (президент украины), новости, в мире, политика, поставки западного оружия украине, посольство рф
Скандальное соглашение Британии и Украины: Киеву не оставляют шансов
Британия не оставляет Киеву шансов выйти из конфликта переговорным путем - посольство РФ
15:39 13.01.2024 (обновлено: 15:44 13.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым.
Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая его разменной монетой в политических стремлениях Лондона. Об этом говорится в комментарии
посольства России в Лондоне по поводу подписания нового соглашения
о британо-украинском сотрудничестве в сфере безопасности.
"Итоги агитационной поездки премьер-министра Риши Сунака к "другу Зеленскому" плачевны, прежде всего, для самой Украины. Если отставить в сторону пафосные воззвания, Лондон продолжает рассматривать эту страну как нацеленный против России геополитический инструмент", - заявили в посольстве.
Отмечается, что подписанное соглашение говорит о том, что Украине не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее "разменной монетой в авантюрах англосаксов в Евразии".
"На сей раз Риши Сунак пообещал выделить еще больше средств на закупку смертоносных вооружений, включая ракеты дальнего радиуса действия и ударные дроны. Эти поставки не изменят общего соотношения сил и катастрофического для Украины исхода конфликта. Зато будут способствовать затягиванию и ужесточению боевых действий, а значит приведут к новым жертвам. Лицемерно на этом фоне выглядят "крокодиловы слезы" британского руководства о загубленном будущем Украины", - говорится в комментарии.
В посольстве также обратили внимание, что британская помощь анонсирована на фоне сообщений о том, что Пентагон оказался неспособным проследить дальнейшую "судьбу" передаваемого Киеву вооружения.
"Осознают ли британские налогоплательщики, что финансируемые ими подачки коррумпированному режиму Зеленского продолжают утекать в бездонную "черную дыру"?" - задали риторический вопрос в российской дипмиссии, напомнив о том, что сама Британия переживает экономический кризис и как следствие обвал предвыборных рейтингов правящих консерваторов.
"Практика показывает, что геополитические экзерсисы на украинской ниве отнюдь не гарантируют спасения политической карьеры", - заметили в посольстве.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года. Деньги пойдут на закупку новых беспилотников, включая разведывательные, ударные дальнего действия и морские.
Кроме того, Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали "соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности". Документ предусматривает обмен разведывательной информацией, сотрудничество в сфере кибербезопасности, обучение военнослужащих, кооперацию в оборонной промышленности.
Читайте также на РИА Новости Крым: