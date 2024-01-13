https://crimea.ria.ru/20240113/skandalnoe-soglashenie-britanii-i-ukrainy-kievu-ne-ostavlyayut-shansov-1134173969.html

Скандальное соглашение Британии и Украины: Киеву не оставляют шансов

Скандальное соглашение Британии и Украины: Киеву не оставляют шансов - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Скандальное соглашение Британии и Украины: Киеву не оставляют шансов

Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая его разменной монетой в политических стремлениях Лондона. Об этом говорится в комментарии РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T15:39

2024-01-13T15:39

2024-01-13T15:44

риши сунак

украина

владимир зеленский (президент украины)

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поставки западного оружия украине

посольство рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Киеву не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая его разменной монетой в политических стремлениях Лондона. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне по поводу подписания нового соглашения о британо-украинском сотрудничестве в сфере безопасности."Итоги агитационной поездки премьер-министра Риши Сунака к "другу Зеленскому" плачевны, прежде всего, для самой Украины. Если отставить в сторону пафосные воззвания, Лондон продолжает рассматривать эту страну как нацеленный против России геополитический инструмент", - заявили в посольстве.Отмечается, что подписанное соглашение говорит о том, что Украине не оставляют шансов выйти из конфликта переговорным путем, делая ее "разменной монетой в авантюрах англосаксов в Евразии".В посольстве также обратили внимание, что британская помощь анонсирована на фоне сообщений о том, что Пентагон оказался неспособным проследить дальнейшую "судьбу" передаваемого Киеву вооружения."Осознают ли британские налогоплательщики, что финансируемые ими подачки коррумпированному режиму Зеленского продолжают утекать в бездонную "черную дыру"?" - задали риторический вопрос в российской дипмиссии, напомнив о том, что сама Британия переживает экономический кризис и как следствие обвал предвыборных рейтингов правящих консерваторов."Практика показывает, что геополитические экзерсисы на украинской ниве отнюдь не гарантируют спасения политической карьеры", - заметили в посольстве.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (порядка 3,2 млрд долларов) в течение 2024 года. Деньги пойдут на закупку новых беспилотников, включая разведывательные, ударные дальнего действия и морские.Кроме того, Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали "соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности". Документ предусматривает обмен разведывательной информацией, сотрудничество в сфере кибербезопасности, обучение военнослужащих, кооперацию в оборонной промышленности.Читайте также на РИА Новости Крым:Эскалация в Йемене выгодна только двум странам – экспертБудет означать объявление войны: Медведев предостерег БританиюЗачем Арахамия "проговорился" о срыве переговоров с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

риши сунак, украина, владимир зеленский (президент украины), новости, в мире, политика, поставки западного оружия украине, посольство рф