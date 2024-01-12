Будет означать объявление войны: Медведев предостерег Британию
Размещение войск Британии на Украине будет означать объявление войны России – Медведев
15:26 12.01.2024 (обновлено: 15:32 12.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Размещение Великобританией воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит в Киев британского премьера Риши Сунака.
12 января Сунак прибыл в Киев для объявления нового крупного пакета помощи Украине. Также он заявил, что поддержка Киева Британией будет продолжаться столько, сколько потребуется.
"<…> надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", – написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя визит британского премьера в Киев для подписания "исторического соглашения в сфере безопасности".
Также Медведев задался вопросом: "как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?"
Так, в октябре прошлого года премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна не будет отправлять своих военных на Украину для участия в конфликте.
В свою очередь, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае отправки на Украину британских военных они станут законными военными целями для российских Вооруженных сил. Он отметил, что эти военные "будут безжалостно уничтожаться, причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты".
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