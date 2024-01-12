https://crimea.ria.ru/20240112/budet-oznachat-obyavlenie-voyny-medvedev-predostereg-britaniyu-1134151410.html

Будет означать объявление войны: Медведев предостерег Британию

Будет означать объявление войны: Медведев предостерег Британию - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Будет означать объявление войны: Медведев предостерег Британию

Размещение Великобританией воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T15:26

2024-01-12T15:26

2024-01-12T15:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Размещение Великобританией воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит в Киев британского премьера Риши Сунака.12 января Сунак прибыл в Киев для объявления нового крупного пакета помощи Украине. Также он заявил, что поддержка Киева Британией будет продолжаться столько, сколько потребуется.Также Медведев задался вопросом: "как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?"Так, в октябре прошлого года премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна не будет отправлять своих военных на Украину для участия в конфликте.В свою очередь, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае отправки на Украину британских военных они станут законными военными целями для российских Вооруженных сил. Он отметил, что эти военные "будут безжалостно уничтожаться, причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты".Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасныSCALP для Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракетЛавров: США ведут войну против России руками и телами Украины

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дмитрий медведев, мнения, новости, риши сунак, великобритания, украина, политика, россия, в мире