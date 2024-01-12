Рейтинг@Mail.ru
Будет означать объявление войны: Медведев предостерег Британию - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240112/budet-oznachat-obyavlenie-voyny-medvedev-predostereg-britaniyu-1134151410.html
Будет означать объявление войны: Медведев предостерег Британию
Будет означать объявление войны: Медведев предостерег Британию - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Будет означать объявление войны: Медведев предостерег Британию
Размещение Великобританией воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T15:26
2024-01-12T15:32
дмитрий медведев
мнения
новости
риши сунак
великобритания
украина
политика
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124272547_848:680:2359:1530_1920x0_80_0_0_c3d53c5fcdc5f32a6fa0bafb2f244182.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Размещение Великобританией воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит в Киев британского премьера Риши Сунака.12 января Сунак прибыл в Киев для объявления нового крупного пакета помощи Украине. Также он заявил, что поддержка Киева Британией будет продолжаться столько, сколько потребуется.Также Медведев задался вопросом: "как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?"Так, в октябре прошлого года премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна не будет отправлять своих военных на Украину для участия в конфликте.В свою очередь, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае отправки на Украину британских военных они станут законными военными целями для российских Вооруженных сил. Он отметил, что эти военные "будут безжалостно уничтожаться, причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты".Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасныSCALP для Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракетЛавров: США ведут войну против России руками и телами Украины
великобритания
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124272547_931:644:2213:1606_1920x0_80_0_0_1c9a358875e5a0af775f9e47b308a111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, мнения, новости, риши сунак, великобритания, украина, политика, россия, в мире
Будет означать объявление войны: Медведев предостерег Британию

Размещение войск Британии на Украине будет означать объявление войны России – Медведев

15:26 12.01.2024 (обновлено: 15:32 12.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВзрыв
Взрыв - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Размещение Великобританией воинского контингента на Украине будет означать объявление войны России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя визит в Киев британского премьера Риши Сунака.
12 января Сунак прибыл в Киев для объявления нового крупного пакета помощи Украине. Также он заявил, что поддержка Киева Британией будет продолжаться столько, сколько потребуется.

"<…> надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя визит британского премьера в Киев для подписания "исторического соглашения в сфере безопасности".

Также Медведев задался вопросом: "как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?"
Так, в октябре прошлого года премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна не будет отправлять своих военных на Украину для участия в конфликте.
В свою очередь, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае отправки на Украину британских военных они станут законными военными целями для российских Вооруженных сил. Он отметил, что эти военные "будут безжалостно уничтожаться, причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ракеты ATACMS для Киева: что о них известно и чем они опасны
SCALP для Украины: Париж передал Киеву первую партию крылатых ракет
Лавров: США ведут войну против России руками и телами Украины
 
Дмитрий МедведевМненияНовостиРиши СунакВеликобританияУкраинаПолитикаРоссияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:40ВС России разбили 10 военных складов ВСУ и две радиолокационные станции
16:29Армия России нанесла 23 групповых удара по военным объектам на Украине
16:16Обвинения в применении ракет КНДР для ударов по Украине: ответ МИД РФ
16:03Снегопад обрушился на Симферополь – морозные фото
15:51Лобовое столкновение на "встречке": ДТП в Симферопольском районе
15:37ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область
15:26Будет означать объявление войны: Медведев предостерег Британию
15:08Холода в Крыму: будет ли побит температурный рекорд
14:59С ножом на брата: крымчанина будут судить за убийство
14:36Погиб под Купянском: в Саках простились с героем СВО Кириллом Конаковым
14:26Российские фирмы в 5 раз увеличили запрос на ввоз курятины из-за рубежа
14:08Разработчик "Цирконов" увеличил выпуск высокоточного оружия в 5 раз
13:34Изъятие российских активов на Западе: каким будет ответ Москвы
13:2315 котов спасли на пожаре в Симферополе
13:08РНКБ запускает проект по сбору и переработке батареек
12:55Число раненных при атаке дрона по Горловке выросло до 6 человек – Пушилин
12:39Как мировое сообщество отреагировало на удары ВСУ по Белгороду
12:27Дорогу на плато Ай-Петри в Крыму закрыли
12:14США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом деле
12:04Доллар впервые с ноября упал до 88 рублей
Лента новостейМолния