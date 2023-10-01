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Отправка британских военных на Украину: Сунак сделал заявление
Отправка британских военных на Украину: Сунак сделал заявление - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Отправка британских военных на Украину: Сунак сделал заявление
Власти Великобритании не будут отправлять своих военных на Украину для участия в конфликте. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак, передает РИА... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T15:06
2023-10-01T15:06
2023-10-01T15:06
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риши сунак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Власти Великобритании не будут отправлять своих военных на Украину для участия в конфликте. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак, передает РИА НовостиОн добавил, что обучение военных на Украине возможно, но не сейчас, поскольку это вопрос "долгосрочной перспективы".Ранее газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса сообщила, что британское военное командование рассматривает возможность переноса на территорию Украины официальной программы подготовки военнослужащих ВСУ под руководством Лондона.Шэппс также добавил, что сейчас есть возможность перенести на Украину не только процесс обучения боевиков ВСУ, но и производство вооружений и боеприпасов.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае отправки на Украину британских военных они станут законными военными целями для российских Вооруженных сил. Он отметил, что эти военные "будут безжалостно уничтожаться, причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты".Читайте также на РИА Новости Крым:Британия и США координировали атаку на штаб ЧФ в Севастополе – МИДБританские войска на Украине: возможет ли прямой конфликт России с НАТОКак смена министра обороны Британии скажется на поддержке Украины
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РИА Новости Крым
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великобритания, риши сунак, украина, нато, в мире, всу (вооруженные силы украины), новости
Отправка британских военных на Украину: Сунак сделал заявление
Сунак: Британия не будет отправлять своих военных на Украину для участия в конфликте
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Власти Великобритании не будут отправлять своих военных на Украину для участия в конфликте. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак, передает РИА Новости
"Нет британских солдат, которых отправят сражаться в нынешнем конфликте", - сказал Сунак телеканалу Sky News.
Он добавил, что обучение военных на Украине возможно, но не сейчас, поскольку это вопрос "долгосрочной перспективы".
Ранее газета Telegraph со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шэппса сообщила, что британское военное командование рассматривает возможность переноса на территорию Украины официальной программы подготовки военнослужащих ВСУ под руководством Лондона.
Шэппс также добавил, что сейчас есть возможность перенести на Украину не только процесс обучения боевиков ВСУ, но и производство вооружений и боеприпасов.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае отправки на Украину британских военных они станут законными военными целями для российских Вооруженных сил.
Он отметил, что эти военные "будут безжалостно уничтожаться, причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты".
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