https://crimea.ria.ru/20230901/kak-smena-ministra-oborony-britanii-skazhetsya-na-podderzhke-ukrainy-1131094576.html

Как смена министра обороны Британии скажется на поддержке Украины

Как смена министра обороны Британии скажется на поддержке Украины - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Как смена министра обороны Британии скажется на поддержке Украины

Смена министра обороны Великобритании никак не отразится на объемах военной и финансовой помощи, получаемой Украиной от Лондона. Такой прогноз в эфире радио... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T13:23

2023-09-01T13:23

2023-09-01T13:23

политика

сергей горбачев

украина

великобритания

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Смена министра обороны Великобритании никак не отразится на объемах военной и финансовой помощи, получаемой Украиной от Лондона. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт и политолог Сергей Горбачев.31 августа глава минобороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку. Новым главой военного ведомства назначен Грант Шаппс, ранее возглавлявший министерство энергетики.По его словам, для британских властей очень важна дальнейшая поддержка Украины, поскольку тем самым Лондон решает ряд финансово-экономических вопросов.По мнению политолога, если на Западе сегодня и существует "усталость от войны", то это не относится к политическим и военным кругам. Они на украинском конфликте зарабатывают сверхприбыли и решают массу других задач, в том числе по утилизации старой военной техники и модернизации своих вооруженных сил, активизации производства в военно-промышленном комплексе, пояснил эксперт.Ранее аналитик в сфере международных отношений Доминик Уайкорн в эфире Sky News выразил мнение, что Киев будет сожалеть об отставке Уоллеса, который был уверенным сторонником всесторонней поддержки Украины, в то время как новый глава Минобороны, как ожидается, будет проводить более осторожную политику.А американское издание Breitbart заявило, что с отставкой Уоллеса Украина "потеряла одного из своих ближайших союзников".

украина

великобритания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сергей горбачев, украина, великобритания, мнения