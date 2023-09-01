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Как смена министра обороны Британии скажется на поддержке Украины - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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Как смена министра обороны Британии скажется на поддержке Украины
Как смена министра обороны Британии скажется на поддержке Украины - РИА Новости Крым, 01.09.2023
Как смена министра обороны Британии скажется на поддержке Украины
Смена министра обороны Великобритании никак не отразится на объемах военной и финансовой помощи, получаемой Украиной от Лондона. Такой прогноз в эфире радио... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T13:23
2023-09-01T13:23
политика
сергей горбачев
украина
великобритания
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Смена министра обороны Великобритании никак не отразится на объемах военной и финансовой помощи, получаемой Украиной от Лондона. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт и политолог Сергей Горбачев.31 августа глава минобороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку. Новым главой военного ведомства назначен Грант Шаппс, ранее возглавлявший министерство энергетики.По его словам, для британских властей очень важна дальнейшая поддержка Украины, поскольку тем самым Лондон решает ряд финансово-экономических вопросов.По мнению политолога, если на Западе сегодня и существует "усталость от войны", то это не относится к политическим и военным кругам. Они на украинском конфликте зарабатывают сверхприбыли и решают массу других задач, в том числе по утилизации старой военной техники и модернизации своих вооруженных сил, активизации производства в военно-промышленном комплексе, пояснил эксперт.Ранее аналитик в сфере международных отношений Доминик Уайкорн в эфире Sky News выразил мнение, что Киев будет сожалеть об отставке Уоллеса, который был уверенным сторонником всесторонней поддержки Украины, в то время как новый глава Минобороны, как ожидается, будет проводить более осторожную политику.А американское издание Breitbart заявило, что с отставкой Уоллеса Украина "потеряла одного из своих ближайших союзников".
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РИА Новости Крым
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политика, сергей горбачев, украина, великобритания, мнения
Как смена министра обороны Британии скажется на поддержке Украины

Эксперт Горбачев: отставка Уоллеса никак не скажется на поддержке Британией Украины

13:23 01.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Смена министра обороны Великобритании никак не отразится на объемах военной и финансовой помощи, получаемой Украиной от Лондона. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт и политолог Сергей Горбачев.
31 августа глава минобороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку. Новым главой военного ведомства назначен Грант Шаппс, ранее возглавлявший министерство энергетики.
"Думаю, для Украины это не имеет никакого значения, за исключением перенастройки корпоративно-личностных связей, которые существовали между конкретными чиновниками с украинской и британской стороны. Заявления преемника Уоллеса свидетельствуют о том, что никакого изменения курса в отношении Украины быть не может", - сказал Горбачев.
По его словам, для британских властей очень важна дальнейшая поддержка Украины, поскольку тем самым Лондон решает ряд финансово-экономических вопросов.
По мнению политолога, если на Западе сегодня и существует "усталость от войны", то это не относится к политическим и военным кругам. Они на украинском конфликте зарабатывают сверхприбыли и решают массу других задач, в том числе по утилизации старой военной техники и модернизации своих вооруженных сил, активизации производства в военно-промышленном комплексе, пояснил эксперт.
"Нам не нужно особо обольщаться и вообще обращать внимание на эти частные вопросы. Ну, ушел – и ушел", - подытожил Горбачев.
Ранее аналитик в сфере международных отношений Доминик Уайкорн в эфире Sky News выразил мнение, что Киев будет сожалеть об отставке Уоллеса, который был уверенным сторонником всесторонней поддержки Украины, в то время как новый глава Минобороны, как ожидается, будет проводить более осторожную политику.
А американское издание Breitbart заявило, что с отставкой Уоллеса Украина "потеряла одного из своих ближайших союзников".
 
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