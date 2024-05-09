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Чем занять детей на праздники в Симферополе - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Чем занять детей на праздники в Симферополе
Чем занять детей на праздники в Симферополе - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Чем занять детей на праздники в Симферополе
В Детском парке Симферополя 9, 10, 11 и 12 мая проведут квесты, экскурсии и мастер-классы для школьников, сообщает пресс-служба учреждения "Парки Столицы". РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-09T08:48
2024-05-08T21:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя 9, 10, 11 и 12 мая проведут квесты, экскурсии и мастер-классы для школьников, сообщает пресс-служба учреждения "Парки Столицы".По данным пресс-службы, 9 мая в 11 часов на аллеях парка пройдет акция "Георгиевская лента", в 12.30 для юных и взрослых посетителей парка устроят экскурсию-променад "Юные герои", в 13 часов на территории городка безопасности пройдет детский квест "По следам победителей", а в 13.30 мастер-класс для детей "Победный салют" у дуба-великана.10 мая игровая программа стартует в полдень "Веселыми танцы с пиратом".11 мая в 12.00 в парке начнется детская "Блогерская вечеринка", в 13 часов - анимационная программа "Сказочные приключения Леди Баг и принцессы Анны".12 мая в 11 часов у дуба-великана начнется игровая программа "Новые задания сыщика", а через час - "Секреты юрского периода".Читайте также на РИА Новости Крым:Как можно отметить День Победы в Крыму: выставки и мероприятия"Освобождение. Путь к Победе": фотоархив Совинформбюро привезли в КрымКак можно отпраздновать День Победы в России
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симферополь, общество, дети, отдых, детский отдых, крым, новости крыма
Чем занять детей на праздники в Симферополе

В Детском парке Симферополя проведут квесты и экскурсии

08:48 09.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДетский парк Симферополь
Детский парк Симферополь - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя 9, 10, 11 и 12 мая проведут квесты, экскурсии и мастер-классы для школьников, сообщает пресс-служба учреждения "Парки Столицы".
По данным пресс-службы, 9 мая в 11 часов на аллеях парка пройдет акция "Георгиевская лента", в 12.30 для юных и взрослых посетителей парка устроят экскурсию-променад "Юные герои", в 13 часов на территории городка безопасности пройдет детский квест "По следам победителей", а в 13.30 мастер-класс для детей "Победный салют" у дуба-великана.
10 мая игровая программа стартует в полдень "Веселыми танцы с пиратом".
11 мая в 12.00 в парке начнется детская "Блогерская вечеринка", в 13 часов - анимационная программа "Сказочные приключения Леди Баг и принцессы Анны".
12 мая в 11 часов у дуба-великана начнется игровая программа "Новые задания сыщика", а через час - "Секреты юрского периода".
"Вход на все мероприятия свободный, при неблагоприятных погодных условиях мероприятия могут быть отменены", - уточнили в пресс-службе.
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