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Куда бежать с температурой: график работы поликлиник в праздничные дни - РИА Новости Крым, 09.05.2024
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Куда бежать с температурой: график работы поликлиник в праздничные дни
Куда бежать с температурой: график работы поликлиник в праздничные дни - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Куда бежать с температурой: график работы поликлиник в праздничные дни
В больницах и поликлиниках Крыма на время праздничных выходных будет обеспечен прием больных с температурой и оказание срочной медицинской помощи. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T08:11
2024-05-09T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В больницах и поликлиниках Крыма на время праздничных выходных будет обеспечен прием больных с температурой и оказание срочной медицинской помощи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минздрава Крыма.Кроме того, будет продолжено наблюдение за пациентами с новой коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения.Будет проводиться сбор биоматериалов для обследования на новую коронавирусную инфекцию и грипп, а также его доставка в лаборатории. Продолжится также плановая вакцинация граждан, в соответствии с утвержденными графиками работы в выходные и праздничные дни.Контактные центры медорганизаций по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарственными препаратами также будут работать ежедневно с 09:00 до 14:00.Также круглосуточно, как всегда, будет работать служба скорой медицинской помощи.Ранее сообщалось, что на майские праздники прием пациентов в поликлиниках будет проводиться в первую половину дня, а стационары продолжат работу в полном объеме.В Севастополе заявили о реорганизации службы скорой помощи и увеличении количества выездных бригад медиков. На сегодняшний день в Севастополе скорая помощь включает в себя центральную станцию, пять подстанций и четыре пункта базирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сорваны поставки лекарств – глава минздрава может покинуть постВ главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонтаПочему в Крыму не хватает врачей скорой помощи
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РИА Новости Крым
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4.7
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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, общество, новости крыма
Куда бежать с температурой: график работы поликлиник в праздничные дни

Как в праздничные дни в Крыму будут работать стационары и поликлиники

08:11 09.05.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевПоликлиника
Поликлиника
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В больницах и поликлиниках Крыма на время праздничных выходных будет обеспечен прием больных с температурой и оказание срочной медицинской помощи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минздрава Крыма.
"Во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будет обеспечен прием температурящих больных, оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 09:00 до 14:00; проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет продолжено наблюдение за пациентами с новой коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения.
Будет проводиться сбор биоматериалов для обследования на новую коронавирусную инфекцию и грипп, а также его доставка в лаборатории. Продолжится также плановая вакцинация граждан, в соответствии с утвержденными графиками работы в выходные и праздничные дни.
Контактные центры медорганизаций по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарственными препаратами также будут работать ежедневно с 09:00 до 14:00.
Также круглосуточно, как всегда, будет работать служба скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что на майские праздники прием пациентов в поликлиниках будет проводиться в первую половину дня, а стационары продолжат работу в полном объеме.
В Севастополе заявили о реорганизации службы скорой помощи и увеличении количества выездных бригад медиков. На сегодняшний день в Севастополе скорая помощь включает в себя центральную станцию, пять подстанций и четыре пункта базирования.
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