https://crimea.ria.ru/20240509/kuda-bezhat-s-temperaturoy-grafik-raboty-poliklinik-v-prazdnichnye-dni-1137139578.html

Куда бежать с температурой: график работы поликлиник в праздничные дни

Куда бежать с температурой: график работы поликлиник в праздничные дни - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Куда бежать с температурой: график работы поликлиник в праздничные дни

В больницах и поликлиниках Крыма на время праздничных выходных будет обеспечен прием больных с температурой и оказание срочной медицинской помощи. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T08:11

2024-05-09T08:11

2024-05-09T08:11

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132499571_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_af0e6a12596851721dcffda1bc934858.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В больницах и поликлиниках Крыма на время праздничных выходных будет обеспечен прием больных с температурой и оказание срочной медицинской помощи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минздрава Крыма.Кроме того, будет продолжено наблюдение за пациентами с новой коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ, находящимися на амбулаторном лечении, а также за пациентами, страдающими другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения.Будет проводиться сбор биоматериалов для обследования на новую коронавирусную инфекцию и грипп, а также его доставка в лаборатории. Продолжится также плановая вакцинация граждан, в соответствии с утвержденными графиками работы в выходные и праздничные дни.Контактные центры медорганизаций по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарственными препаратами также будут работать ежедневно с 09:00 до 14:00.Также круглосуточно, как всегда, будет работать служба скорой медицинской помощи.Ранее сообщалось, что на майские праздники прием пациентов в поликлиниках будет проводиться в первую половину дня, а стационары продолжат работу в полном объеме.В Севастополе заявили о реорганизации службы скорой помощи и увеличении количества выездных бригад медиков. На сегодняшний день в Севастополе скорая помощь включает в себя центральную станцию, пять подстанций и четыре пункта базирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сорваны поставки лекарств – глава минздрава может покинуть постВ главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонтаПочему в Крыму не хватает врачей скорой помощи

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, общество, новости крыма