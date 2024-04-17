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В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонта - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонта
В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонта - РИА Новости Крым, 17.04.2024
В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонта
В Республиканской детской клинической больнице в Симферополе завершен ремонт четырех отделений: нефрологического, офтальмологического, травматологии и... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T13:48
2024-04-17T13:50
крым
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
владимир константинов
константин скорупский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Республиканской детской клинической больнице в Симферополе завершен ремонт четырех отделений: нефрологического, офтальмологического, травматологии и ортопедии, а также эндоскопического. В среду отремонтированные помещения осмотрели председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и министр здравоохранения республики Константин Скорупский.Константинов, который на протяжении многих лет возглавлял попечительский совет детской больницы, отметил, что в период нахождения полуострова в составе Украины приходилось постоянно помогать в обеспечении пациентов больницы лекарствами, в том числе жизненно необходимыми, в транспортировке пациентов в другие медицинские учреждения. После вхождения Крыма в состав РФ ситуация кардинально изменилась.Министр здравоохранения республики Константин Скорупский отметил, что в течение всего срока капремонта детской больницы отделения не закрывались, а продолжали работать, оказывая медицинскую помощь пациентам.На ремонт РДКБ из бюджетов разных уровней выделено 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, помощь оказывают благотворительные фонды. Так, по словам министра, фонд Александра Невского выделил 35 млн рублей, которые потратят на приобретение новых функциональных кроватей и другой мебели.Как рассказал РИА Новости Крым главный врач больницы Анатолий Олейник, помимо отделений травматологии офтальмологии, нефрологии и эндоскопии, на сегодняшний день полностью отремонтирована поликлиника, хозяйственные постройки и гараж. Практически завершены работы в отделении хирургии. В процессе ремонта находятся отделения детской онкологии и гематологии, неврологии и оториноларингологии.Работы планируется полностью завершить в ноябре этого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублейАксенов озвучил стоимость будущего медцентра в ФеодосииВ крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко
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крым, республиканская детская клиническая больница (рдкб), владимир константинов, константин скорупский, минздрав крыма, анатолий олейник, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, дети, новости крыма
В главной детской больнице Крыма открыли четыре отделения после ремонта

В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения

13:48 17.04.2024 (обновлено: 13:50 17.04.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. В Республиканской детской клинической больнице в Симферополе завершен ремонт четырех отделений: нефрологического, офтальмологического, травматологии и ортопедии, а также эндоскопического. В среду отремонтированные помещения осмотрели председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и министр здравоохранения республики Константин Скорупский.
Константинов, который на протяжении многих лет возглавлял попечительский совет детской больницы, отметил, что в период нахождения полуострова в составе Украины приходилось постоянно помогать в обеспечении пациентов больницы лекарствами, в том числе жизненно необходимыми, в транспортировке пациентов в другие медицинские учреждения. После вхождения Крыма в состав РФ ситуация кардинально изменилась.
"Российский Крым дал невероятные возможности. Необходимость сбора денег на лекарства отпала в принципе. В больницу стали поступать большие объемы современного оборудования, качество оказания медицинской помощи в республике выросло в разы, и потребность в таком нашем участии исчезла", - отметил глава крымского парламента.
Министр здравоохранения республики Константин Скорупский отметил, что в течение всего срока капремонта детской больницы отделения не закрывались, а продолжали работать, оказывая медицинскую помощь пациентам.
На ремонт РДКБ из бюджетов разных уровней выделено 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, помощь оказывают благотворительные фонды. Так, по словам министра, фонд Александра Невского выделил 35 млн рублей, которые потратят на приобретение новых функциональных кроватей и другой мебели.
Как рассказал РИА Новости Крым главный врач больницы Анатолий Олейник, помимо отделений травматологии офтальмологии, нефрологии и эндоскопии, на сегодняшний день полностью отремонтирована поликлиника, хозяйственные постройки и гараж. Практически завершены работы в отделении хирургии. В процессе ремонта находятся отделения детской онкологии и гематологии, неврологии и оториноларингологии.
Работы планируется полностью завершить в ноябре этого года.
© РИА Новости КрымВ республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
1 из 7
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
2 из 7
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
3 из 7
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
4 из 7
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
5 из 7
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
6 из 7
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
7 из 7
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
© РИА Новости Крым
1 из 7
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
© РИА Новости Крым
2 из 7
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
© РИА Новости Крым
3 из 7
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
© РИА Новости Крым
4 из 7
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
© РИА Новости Крым
5 из 7
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
© РИА Новости Крым
6 из 7
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
© РИА Новости Крым
7 из 7
В республиканской клинической больнице Крыма после капремонта открыли четыре отделения
© РИА Новости Крым
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