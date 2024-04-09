https://crimea.ria.ru/20240409/pod-simferopolem-postroyat-novuyu-ambulatoriyu-za-125-millionov-rubley-1136397711.html

Под Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублей

Под Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Под Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублей

Новая модульная врачебная амбулатория появится в селе Мирное Симферопольского района Крыма, на это из бюджета республики будет выделено 125 млн рублей, сообщил... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T14:42

2024-04-09T14:42

2024-04-09T14:43

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симферопольский район

сергей аксенов

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Новая модульная врачебная амбулатория появится в селе Мирное Симферопольского района Крыма, на это из бюджета республики будет выделено 125 млн рублей, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что все работы, а также получение лицензии медучреждения, планируется завершить в течение года."Финансирование в объеме 125 млн рублей будет выделено из республиканского бюджета, - заключил глава республики.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что в российском Крыму за 10 лет построили более 270 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий в селах и полностью обновили парк автомобилей скорой помощи.Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее озвучил, что в Крыму из 2300 зданий и сооружений медицинского назначения 730 капитально отремонтированы, более чем в ста объектах проведен частичный ремонт. Также регион получил более 200 автомобилей скорой помощи. В этом году планируется возвести 70 новых ФАПов и амбулаторий.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов озвучил стоимость будущего медцентра в ФеодосииВ крымском онкодиспансере откроют новый корпус – МурашкоПоедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине

https://crimea.ria.ru/20240307/novye-fapy-i-skorye-kak-izmenilos-zdravookhranenie-kryma-za-10-let-1135495879.html

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крым, симферопольский район, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма