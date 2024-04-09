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Под Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Под Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублей
Под Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Под Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублей
Новая модульная врачебная амбулатория появится в селе Мирное Симферопольского района Крыма, на это из бюджета республики будет выделено 125 млн рублей, сообщил... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T14:42
2024-04-09T14:43
крым
симферопольский район
сергей аксенов
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Новая модульная врачебная амбулатория появится в селе Мирное Симферопольского района Крыма, на это из бюджета республики будет выделено 125 млн рублей, сообщил глава региона Сергей Аксенов.Аксенов отметил, что все работы, а также получение лицензии медучреждения, планируется завершить в течение года."Финансирование в объеме 125 млн рублей будет выделено из республиканского бюджета, - заключил глава республики.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что в российском Крыму за 10 лет построили более 270 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий в селах и полностью обновили парк автомобилей скорой помощи.Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее озвучил, что в Крыму из 2300 зданий и сооружений медицинского назначения 730 капитально отремонтированы, более чем в ста объектах проведен частичный ремонт. Также регион получил более 200 автомобилей скорой помощи. В этом году планируется возвести 70 новых ФАПов и амбулаторий.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов озвучил стоимость будущего медцентра в ФеодосииВ крымском онкодиспансере откроют новый корпус – МурашкоПоедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицине
https://crimea.ria.ru/20240307/novye-fapy-i-skorye-kak-izmenilos-zdravookhranenie-kryma-za-10-let-1135495879.html
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крым, симферопольский район, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
Под Симферополем построят новую амбулаторию за 125 миллионов рублей

В Симферопольском районе Крыма построят врачебную амбулаторию за 125 млн рублей - Аксенов

14:42 09.04.2024 (обновлено: 14:43 09.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрачебная амбулатория. Архивное фото
Врачебная амбулатория. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Новая модульная врачебная амбулатория появится в селе Мирное Симферопольского района Крыма, на это из бюджета республики будет выделено 125 млн рублей, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"В селе Мирном Симферопольского района запланировано строительство модульной врачебной амбулатории. Место для медучреждения определено с учетом организации парковки для посетителей и размещения остановочного павильона", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов отметил, что все работы, а также получение лицензии медучреждения, планируется завершить в течение года.
"Финансирование в объеме 125 млн рублей будет выделено из республиканского бюджета, - заключил глава республики.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что в российском Крыму за 10 лет построили более 270 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий в селах и полностью обновили парк автомобилей скорой помощи.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее озвучил, что в Крыму из 2300 зданий и сооружений медицинского назначения 730 капитально отремонтированы, более чем в ста объектах проведен частичный ремонт. Также регион получил более 200 автомобилей скорой помощи. В этом году планируется возвести 70 новых ФАПов и амбулаторий.
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КрымСимферопольский районСергей АксеновЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоНовости Крыма
 
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