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Правда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – Путин
Правда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – Путин - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Правда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – Путин
Запад стремится исказить правду о Второй мировой войне, так как она мешает его колониальной политике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на параде... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T10:34
2024-05-09T10:34
2024-05-09T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Запад стремится исказить правду о Второй мировой войне, так как она мешает его колониальной политике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на параде Победы в Москве.Путин констатировал, что власти западных стран "сносят мемориалы истины борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни"Он также отметил, что Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников.В Москве на Красной площади проходит Парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зрителям показывают самое современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии. В шествии принимают участие более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".На празднование прибыли иностранные лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным находятся на трибуне.
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Правда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – Путин
Путин: правда о Второй мировой войне мешает Западу проводить колониальную политику
10:34 09.05.2024 (обновлено: 10:35 09.05.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым.
Запад стремится исказить правду о Второй мировой войне, так как она мешает его колониальной политике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на параде Победы в Москве
.
"Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою по сути колониальную политику на лицемерии и лжи", - сказал глава государства.
Путин констатировал, что власти западных стран "сносят мемориалы истины борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни"
Он также отметил, что Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников.
"Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. Мы никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества ", - подчеркнул российский лидер.
В Москве на Красной площади проходит Парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зрителям показывают самое современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии. В шествии принимают участие более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".
На празднование прибыли иностранные лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным находятся на трибуне.