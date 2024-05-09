https://crimea.ria.ru/20240509/pravda-o-vtoroy-mirovoy-voyne-meshaet-kolonializmu-zapada--putin-1137153311.html

Правда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – Путин

Правда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – Путин - РИА Новости Крым, 09.05.2024

Правда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – Путин

Запад стремится исказить правду о Второй мировой войне, так как она мешает его колониальной политике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на параде... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T10:34

2024-05-09T10:34

2024-05-09T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Запад стремится исказить правду о Второй мировой войне, так как она мешает его колониальной политике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на параде Победы в Москве.Путин констатировал, что власти западных стран "сносят мемориалы истины борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей, о той великой жертве, которую они принесли во имя жизни"Он также отметил, что Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников.В Москве на Красной площади проходит Парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зрителям показывают самое современное вооружение, находящееся в арсенале российской армии. В шествии принимают участие более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".На празднование прибыли иностранные лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным находятся на трибуне.

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владимир путин (политик), россия, политика, коллективный запад, вторая мировая война, в мире, новости, история, нацизм, реабилитация нацизма, фашизм, китай