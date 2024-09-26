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Турция при вступлении в БРИКС не откажется от НАТО – Эрдоган - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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Турция при вступлении в БРИКС не откажется от НАТО – Эрдоган
Турция при вступлении в БРИКС не откажется от НАТО – Эрдоган - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Турция при вступлении в БРИКС не откажется от НАТО – Эрдоган
БРИКС и АСЕАН дают Анкаре возможность развития экономического сотрудничества, но это не означает отказ Турции от НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T20:32
2024-09-26T20:41
новости
турция
брикс
реджеп тайип эрдоган
в мире
сотрудничество
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. БРИКС и АСЕАН дают Анкаре возможность развития экономического сотрудничества, но это не означает отказ Турции от НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.Президент Турции заявил, что не может отбросить тот факт, что у страны есть связи с континентальной Европой и Америкой в той же степени, что и со Средней Азией, Россией, Балтийским регионом или Дальним Востоком. При этом Турция имеет глубокую историю с арабской географией и странами Персидского залива, также у страны тесные отношения с Африкой, перечислил Эрдоган. "В общем, наша география и тысячелетняя история побуждают нас строить столь разнообразную архитектуру партнерства", – сказал турецкий лидер.По его словам, Анкара не может разорвать связи с тюркским и исламским миром, только потому, что является страной НАТО."Только потому, что мы являемся страной НАТО, мы не можем разорвать наши связи с тюркским и исламским миром. БРИКС и АСЕАН – это структуры, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в этих структурах не означает отказ от НАТО. Мы не считаем, что эти альянсы и кооперации являются альтернативой друг другу. Хотя в современном мире существует определенная международная напряженность, эпоха холодной войны давно прошла. Если посмотреть на тех, кто говорит нам "не вступайте в БРИКС или любую другую структуру", то это те же самые люди, которые заставляли нас ждать у дверей Европейского союза, частью которого мы пытались стать на протяжении многих лет. Мы никогда не сможем определить свое будущее, глядя на них", – подытожил президент Турции.Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена развивать сотрудничество и с западным миром, и с Востоком."Мы намерены укреплять наш диалог с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), БРИКС и АСЕАН. В последнее время мы предприняли важные шаги в этом направлении. Мы добились совершенно иного климата", – сказал Эрдоган, отметив, что Турция продолжит развивать сотрудничество с различными региональными организациями, ориентируясь собственные интересы.4 сентября Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. В западных СМИ, комментируя новость, сообщали, что таким образом республика стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников. В Кремле заявили, что Турция действительно интересуется членством в объединении.Президент РФ Владимир Путин заявил, что более 30 стран проявляют готовность присоединиться или наладить сотрудничество с БРИКС.БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому конфликту, доказывает ряд состоявшихся и запланированных событий, в том числе с участием президента РФ Владимира Путина, поделился мнением политолог и журналист Юрий Светов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКСВенесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газаИгры стран БРИКС вернут миру спорт вне политики и дискриминации
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, турция, брикс, реджеп тайип эрдоган, в мире, сотрудничество, нато
Турция при вступлении в БРИКС не откажется от НАТО – Эрдоган

Турция не откажется от НАТО при вступлении в БРИКС или АСЕАН – Эрдоган

20:32 26.09.2024 (обновлено: 20:41 26.09.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. БРИКС и АСЕАН дают Анкаре возможность развития экономического сотрудничества, но это не означает отказ Турции от НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.
"Прежде всего, я считаю, что наше участие в БРИКС и АСЕАН, а также наше появление здесь изменит арифметику регионов. Это приведет к построению совершенно иной структуры", – сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Нью-Йорка после участия в сессии Генассамблеи ООН.
Президент Турции заявил, что не может отбросить тот факт, что у страны есть связи с континентальной Европой и Америкой в той же степени, что и со Средней Азией, Россией, Балтийским регионом или Дальним Востоком. При этом Турция имеет глубокую историю с арабской географией и странами Персидского залива, также у страны тесные отношения с Африкой, перечислил Эрдоган. "В общем, наша география и тысячелетняя история побуждают нас строить столь разнообразную архитектуру партнерства", – сказал турецкий лидер.
По его словам, Анкара не может разорвать связи с тюркским и исламским миром, только потому, что является страной НАТО.
"Только потому, что мы являемся страной НАТО, мы не можем разорвать наши связи с тюркским и исламским миром. БРИКС и АСЕАН – это структуры, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в этих структурах не означает отказ от НАТО. Мы не считаем, что эти альянсы и кооперации являются альтернативой друг другу. Хотя в современном мире существует определенная международная напряженность, эпоха холодной войны давно прошла. Если посмотреть на тех, кто говорит нам "не вступайте в БРИКС или любую другую структуру", то это те же самые люди, которые заставляли нас ждать у дверей Европейского союза, частью которого мы пытались стать на протяжении многих лет. Мы никогда не сможем определить свое будущее, глядя на них", – подытожил президент Турции.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена развивать сотрудничество и с западным миром, и с Востоком.
"Мы намерены укреплять наш диалог с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), БРИКС и АСЕАН. В последнее время мы предприняли важные шаги в этом направлении. Мы добились совершенно иного климата", – сказал Эрдоган, отметив, что Турция продолжит развивать сотрудничество с различными региональными организациями, ориентируясь собственные интересы.
4 сентября Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. В западных СМИ, комментируя новость, сообщали, что таким образом республика стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников. В Кремле заявили, что Турция действительно интересуется членством в объединении.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что более 30 стран проявляют готовность присоединиться или наладить сотрудничество с БРИКС.
БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому конфликту, доказывает ряд состоявшихся и запланированных событий, в том числе с участием президента РФ Владимира Путина, поделился мнением политолог и журналист Юрий Светов.
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