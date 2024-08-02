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Почему Африка важна для победы над Западом и достижения целей России

Почему Африка важна для победы над Западом и достижения целей России - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Почему Африка важна для победы над Западом и достижения целей России

Локальный украинский кризис - лишь часть сложного и болезненного процесса реформирования системы международных отношений, который неминуем, но управляем, в том... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T19:51

2024-08-02T19:51

2024-08-02T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Локальный украинский кризис - лишь часть сложного и болезненного процесса реформирования системы международных отношений, который неминуем, но управляем, в том числе через Африку. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор кафедры мировой экономики МГИМО МИД России, ведущий научный сотрудник Центра изучения проблем переходной экономики Института Африки РАН, член научного совета при Совбезе РФ, доктор политических наук и кандидат экономических наук Денис Дегтерев.Англосаксонская гидра пытается выкрутитьсяПо словам Дегтерева, сегодня мы являемся свидетелями очередного реформирования системы международных отношений. Это неминуемый макроисторический процесс, который всегда происходил болезненно, с серьезными социальными потрясениями, и в этот раз исключений не будет."Венская система международных отношений сложилась после наполеоновских войн. Версальско-Вашингтонская после Первой мировой войны. Ялтинско-Потсдамская система - после Второй мировой. То есть каждый раз после потрясения. Избежать этого не удастся: накопились противоречия, а по-другому система международных отношений не реформируется", – сказал он.Локальный украинский кризис – это лишь часть процесса, будут и другие конфликты, не менее серьезные, говорит Дегтерев. Ситуация усугубляется тем, что переход власти от одного гегемона к другому на этот раз происходит по-настоящему, а не номинально, как это было век назад, добавил эксперт."В последний раз это было между двумя мировыми войнами, тогда так называемый властный транзит произошел от Великобритании к США. Но он не был настоящим, так как это две головы одной англосаксонской гидры. А сейчас идет переход власти от Запада к Незападу, с чем Запад не может смириться. Идет борьба всеми способами и из последних сил", – пояснил Дегтерев.В чем сила незападных цивилизацийПо словам Дегтерева, западная цивилизация доминирует в мире 300 лет, и это немного. При этом она не может быть сильнее всех остальных. Следовательно, для победы над ней России, Китаю, всему Востоку и Глобальному Югу следует объединяться, делает вывод эксперт."Западная цивилизация не сильнее шести других. Поэтому вопрос здесь именно в единстве, в нашей сплоченности. По-разному это называют. Сейчас в России устоялся термин "мировое большинство", а в монографии, над которой я и коллеги работали три года, мы называем это "коллективный Незапад". Так или иначе: потенциал у всех нас просто колоссальный. И дело за координацией", – прокомментировал Дегтерев.Две стороны одной АфрикиКак долго Запад будет бороться за свою ускользающую гегемонию, растягивая войны во времени и в пространстве, зависит от грамотного построения связей внутри объединения незападных стран. И в этом смысле огромную роль играют отношения России и Китая с Африкой, сказал Дегтерев."В Африке есть стратегические, критически важные минеральные ресурсы. Они используются для производства вооружений и военной техники, в энергетике. Литий, графит, кобальт и многое другое. Все это материально-сырьевое обеспечение высокотехнологичных производств, в том числе оборонных. И от того, насколько грамотно мы будем работать со странами Африки в том числе, будет зависеть, куда эти минеральные ресурсы потекут, в западные или незападные страны, и, следовательно, насколько уверенно будет себя чувствовать Запад", – заключил эксперт.А потому Дегтерев солидарен с коллегами, которые утверждают, что движение США в Азиатско-Тихоокеанский регион приведет к большому конфликту с возможным участием России. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), милитаризируя его, с целью сдержать Китай и Россию. В монографии "Конкуренция между США и КНР: возможности для России" (2024 г.) ученые-африканисты заявляют, что страны коллективного Запада активизировали реализацию в Африке целого ряда инфраструктурных проектов, нацеленных на включение критически важного сырья в собственные производственные цепочки.Так, ЕС реализует проект создания одиннадцати (!) стратегических коридоров в непосредственной близости от крупных месторождений. А США спешат создать инфраструктурный коридор Лобиту, который предполагает строительство железной дороги, соединяющей несколько городов на юго-востоке Демократической Республики Конго и Замбии, где расположены ценные минеральные ресурсы.Отмечается, что на Демократическую Республику Конго, Мадагаскар и Марокко сегодня приходится 50% мировых запасов стратегически важных минеральных ресурсов и 70% – добычи кобальта. На ЮАР – 90% мировых запасов платиноидов и 44% мировой добычи хрома. А на Гвинею – 24% мировых запасов и 23% мировой добычи бокситов.Также полем противостояния на землях Африки становятся технологии нового поколения, предупреждают эксперты.Ранее Денис Дегтерев рассказывал РИА Новости Крым, какими технологиями со странами Африки мог бы поделиться Крым в обмен договоренности по функционированию хаба. А также о том, зачем России Африка в разгар СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака Израиля на Иран - Кремль не исключает обострения в регионе Крым в центре внимания: что задумали США через морскую стратегию Украины Это не Ливия: эксперт оценил заявление Эрдогана "войти" в Израиль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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