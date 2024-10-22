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РФ придает особое значение укреплению связей со странами Африки - Путин

РФ придает особое значение укреплению связей со странами Африки - Путин - РИА Новости Крым, 22.10.2024

РФ придает особое значение укреплению связей со странами Африки - Путин

РФ придает большое значение укреплению связей со странами Африки, основываясь на решениях прошедшего в прошлом году саммита Россия – Африка. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T15:51

2024-10-22T15:51

2024-10-22T15:51

владимир путин (политик)

россия

африка

брикс

саммит брикс в казани

политика

экономика

новости

казань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. РФ придает большое значение укреплению связей со странами Африки, основываясь на решениях прошедшего в прошлом году саммита Россия – Африка. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой.Что касается двусторонних отношений с ЮАР, то они, по словам российского лидера, основываются на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства, равноправия и взаимного уважения.Путин также отметил, что политический диалог двух стран развивается, активно контактируют внешнеполитические ведомства, советы безопасности, налажено взаимодействие по межпарламентской линии.Кроме того, торговый оборот между РФ и ЮАР за восемь месяцев этого года вырос на 3%, странам есть, над чем работать в этом направлении, добавил он.Рамафоса в свою очередь подчеркнул, что ЮАР считает Москву ценным союзником и другом.Во вторник в Казани открывается XVI саммит БРИКС. В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие 36 делегаций от стран и шесть международных организаций, из которых 22 будут представлены на высшем уровне. В их числе генсек ООН Гутерриш. Также на саммите будут присутствовать лидеры КНР, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Боливии, Египта, Турции, Белоруссии, Казахстана, Конго, Азербайджана, Монголии, Палестины, Лаоса, Армении, Эфиопии, Малайзии, Республики Сербской и Киргизии.Основными темами саммита станут укрепление многосторонности, финансово-экономическое взаимодействие в рамках объединения, интеграция новых членов и урегулирование региональных конфликтов. Саммит начнется вечером 22 октября с проведения неформального дружеского обеда для всех лидеров. В течение дня президент России Владимир Путин проводит целый ряд двусторонних встреч.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Много откровений: Киселев о беседе Путина с журналистами стран БРИКСБРИКС готовит колоссальный удар по США – политологПутин назвал два главных принципа расширения БРИКС

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владимир путин (политик), россия, африка, брикс, саммит брикс в казани, политика, экономика, новости, казань