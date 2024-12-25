https://crimea.ria.ru/20241225/vo-vladikavkaze-gorit-torgovyy-tsentr--glava-regiona-vyekhal-na-mesto-1142898019.html

Во Владикавказе горит торговый центр – глава региона выехал на место

Во Владикавказе горит торговый центр – глава региона выехал на место - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Во Владикавказе горит торговый центр – глава региона выехал на место

В торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошло возгорание, обстоятельство произошедшего уточняются. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T09:08

2024-12-25T09:08

2024-12-25T09:15

пожар

северная осетия

сергей меняйло

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости

владикавказ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошло возгорание, обстоятельство произошедшего уточняются. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы, добавил Меняйло.По данным МЧС России, загорелся 3 этаж и крыша на 800 квадратных метрах. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При пожаре в многоэтажке в Крыму эвакуировали более 20 человекПожар в Сергиевом Посаде потушилиНа пожаре в многоэтажке Симферополя спасли женщину

северная осетия

владикавказ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, северная осетия, сергей меняйло, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, владикавказ