https://crimea.ria.ru/20241225/vo-vladikavkaze-gorit-torgovyy-tsentr--glava-regiona-vyekhal-na-mesto-1142898019.html
Во Владикавказе горит торговый центр – глава региона выехал на место
Во Владикавказе горит торговый центр – глава региона выехал на место - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Во Владикавказе горит торговый центр – глава региона выехал на место
В торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошло возгорание, обстоятельство произошедшего уточняются. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T09:08
2024-12-25T09:08
2024-12-25T09:15
пожар
северная осетия
сергей меняйло
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
владикавказ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошло возгорание, обстоятельство произошедшего уточняются. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы, добавил Меняйло.По данным МЧС России, загорелся 3 этаж и крыша на 800 квадратных метрах. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При пожаре в многоэтажке в Крыму эвакуировали более 20 человекПожар в Сергиевом Посаде потушилиНа пожаре в многоэтажке Симферополя спасли женщину
северная осетия
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пожар, северная осетия, сергей меняйло, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, владикавказ
Во Владикавказе горит торговый центр – глава региона выехал на место
В торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошло возгорание – Меняйло
09:08 25.12.2024 (обновлено: 09:15 25.12.2024)