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Собаки нападают на жителей Севастополя – Бастрыкин взял дело на контроль - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Собаки нападают на жителей Севастополя – Бастрыкин взял дело на контроль
Собаки нападают на жителей Севастополя – Бастрыкин взял дело на контроль - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Собаки нападают на жителей Севастополя – Бастрыкин взял дело на контроль
Глава российского следствия Александр Бастрыкин поставил на контроль процессуальную проверку по ситуации с безнадзорными собаками в Севастополе. Об этом... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T07:16
2024-12-26T07:30
севастополь
александр бастрыкин
новости
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
собаки
бездомные собаки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин поставил на контроль процессуальную проверку по ситуации с безнадзорными собаками в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.По данным пресс-службы, о непринятии мер к отлову безнадзорных собак в севастопольском микрорайоне Радиогорка в приемную Председателя СК России Александра Бастрыкина "ВКонтакте" сообщила местная жительница.Уточняется, что многочисленные обращения граждан в администрацию результатов не принесли. В этой связи Следкомом по Крыму и Севастополю открыта процессуальная проверка, ход и итоги которой взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.Безнадзорная собака ранее укусила девочку в Джанкойском районе, по иску прокуратуры взысканы средства с местной администрации. Размер компенсации морального вреда составил 20 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животныхСобака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногимиНужно относиться с добром: крымчане высказались о бездомных животных
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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севастополь, александр бастрыкин, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), собаки, бездомные собаки
Собаки нападают на жителей Севастополя – Бастрыкин взял дело на контроль

Дело о бездомных собаках в Севастополе ушло на контроль в центральный аппарат Следкома

07:16 26.12.2024 (обновлено: 07:30 26.12.2024)
 
© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака
© Fotolia / tverkhovinets
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин поставил на контроль процессуальную проверку по ситуации с безнадзорными собаками в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
По данным пресс-службы, о непринятии мер к отлову безнадзорных собак в севастопольском микрорайоне Радиогорка в приемную Председателя СК России Александра Бастрыкина "ВКонтакте" сообщила местная жительница.

"На протяжении года агрессивные животные нападают на местных жителей, в том числе детей. Однако ответственными службами их отлов не осуществляется", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что многочисленные обращения граждан в администрацию результатов не принесли. В этой связи Следкомом по Крыму и Севастополю открыта процессуальная проверка, ход и итоги которой взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.
Безнадзорная собака ранее укусила девочку в Джанкойском районе, по иску прокуратуры взысканы средства с местной администрации. Размер компенсации морального вреда составил 20 тысяч рублей.
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СевастопольАлександр БастрыкинНовостиПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)СобакиБездомные собаки
 
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